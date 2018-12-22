州会不举手支持上议员人选．玛丽约瑟芬接受后果 拉杭州议员玛丽约瑟芬强调，做人要敢做敢当，既然“离队”行为被视为触犯纪律，那就坦然面对将遭受党中央纪律委员会采取行动的结果。

玛丽约瑟芬（第三排左四）于州议会进行表决时“脱轨”，没有和同伴一起举手赞成推荐A.K.达斯为上议员。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉21日讯）拉杭州议员玛丽约瑟芬强调，做人要敢做敢当，既然“离队”行为被视为触犯纪律，那就坦然面对将遭受党中央纪律委员会采取行动的结果。

广告

“森行动党主席陆兆福最 让人钦佩的，就是大公无私， 是一名有主见的领袖，只要是 不对的，他会说出来，所以他 说党要对我采取任何行动，我 都欣然接受，因为他在做对的 事，我为此感到骄傲。”

纪委会要求玛丽约瑟芬解释

玛丽约瑟芬在星期三（19日）的州议 会，于表决上议员人选时，忽然 “唱反调”，不但不举手赞成由州务大臣阿 敏努丁推荐的行动党副主席拿督A.K.达斯， 还与反对党议员一起举手投下“弃权票” （Berkecuali）。

她的行为被视为“不遵守全体决定”，陆 兆福也说，党中央纪委会将针对此事召见玛丽 约瑟芬，而她届时必须解释。

不过，玛丽约瑟芬并未感到压力或愤愤不 平，直言没有举手的当下，就已预料结果，即 便是纪委会对她采取行动也与人无尤。

不知上议员人选是A.K.达斯

广告

“当然，我没有说我当下的举动是 错的，只是离队的行为被视为 触犯纪律，所以必须面对纪委会的行动。” 玛丽约瑟芬解释，议长要求表决前，陆 兆福在会上发表言论，说那是党一致同意的 人选，但她却是在那刻才知道，人选是A.K.达 斯。

“我‘无法举手’，因为我不知道这决 定。我记得党在州议会召开前的周六曾开会， 但当天因为拉杭区发生水灾须处理，所以我发 信息给出席会议的人，告知会迟到。”

玛丽约瑟芬声称，当她参与会议时，已迟 了30分钟，但会议全程并未触及有关推荐上议员的事；后来回想，相信有关决定是在她赶上 会议前就做好了。

“我不是要对抗党的决定，我只是不知 道，所以无法接受。无论如何，我还没接获党 纪委会的信函，但我会坦然面对。”

广告

行政议员名单落榜不失望

玛丽约瑟芬强调，加入行动党并非要官职 或地位，因此在行政议员名单中落榜， 并没感到失望、受伤或不值，甚至认为这将让自 己有更多时间专注于服务选区。

“真正让我难受的是身边一些人问我，不被 选为行政议员，是不是因为州主席看不到我的付 出，甚至骂他‘没眼、没耳朵’，这才是让我觉 得难过的。”

她强调，陆兆福是因为有实力和能力，所 以才登上主席之位，他做的任何决定不该受到质 疑。

“而且主席没亏欠任何人，他选择候选人或 行政议员，自有原因和考量，我绝对信任他的决 定。”

专注拉杭选区否认被“孤立”

玛丽约瑟芬否认自己被“孤 立”或“排挤”，强调一直 专注于拉杭州选区的事，因此并没有太 活跃于其他活动。

“从委任亚沙新村村长风波，到后 来的月历独缺我肖像的事件，我都视为 一个过程，40多年的经验告诉我，这些 都会过去的。”

她说，党今年没有推出统一月历设 计，所以肖像“缺席”了亚沙国会议员 的月历设计，并非大事，反而让她可以 自由发挥，推出想要的月历。

“我必须承认亚沙新村的村委并 不是我完全属意的队伍，但不代表我不 服务或边缘化这个新村，因为亚沙新村 也是拉杭州选区的，我一定会好好照 顾。”

玛丽约瑟芬直认自己是个固执的 人，对很多事物都有自己的想法和主 见，若有人和她意见分歧，她会继续坚 持认为对的事，但这绝不影响她的服务 精神及追随党的决心。