叶绍斌高中统考6科全国最优‧銮中学霸盼获奖学金 这个成绩意味着他在所有理科科目都名列全国前十名，再加上华文科，成为今年成绩最优秀的考生。

銮中部分2018年高中统考优异生与师长合影，前排左起为吴小燕副校长、许可恩、叶绍斌、陈康妮、欧阳可可、林沅珊和廖伟强校长。（图：星洲日报）

（柔佛‧居銮21日讯）高中统考独获6科全国优秀考生，居銮中华中学“学霸”叶绍斌不盲目跟风读医，因家境关系他期盼获得奖学金就读化学工程科系，未来能成为一名化学工程师。

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叶绍斌是銮中高三理（1）的高材生，向来都是班上的第一名，他在2018年高中统考中获得全科A，更在华文、高数Ⅰ、高数Ⅱ、生物、化学及物理科获得全国成绩优异生。

这个成绩意味着他在所有理科科目都名列全国前十名，再加上华文科，成为今年成绩最优秀的考生。

他告诉星洲日报《大柔佛》社区报，自己向来成绩不错，但没想到会有这么多科目都取得佳绩。

不跟风读医盼唸化工

虽然大家的既定印象都是优秀生应该读医，但叶绍斌表示，他对医科没兴趣，加上本身在化学科的掌握上明显比其他理科科目来的强，因此决定选读化学工程系。

“因为家境的关系，我目前的目标是到新加坡或台湾就读大学，至于欧美大学则暂时不在考量范围内。”

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如果有其他名牌大学提供奖学金，叶绍斌表示他也当然会接受。

获得佳绩的叶绍斌（左二）和陈康妮（右二）都已经锁定了升学目标，分别将会报读化学工程和广播电视科，左一为廖伟强校长，右一为吴小燕副校长。

10A生陈康妮想留学上海

銮中另一名优秀生是同样来自高三理（1）的陈康妮，她获得10科A，分别有9科A1和1科A2。

面对銮中百年校庆有众多活动，陈康妮表示，班上拥有浓厚的学习氛围，而同学之间也会互相解答疑惑，因此得以应付这次的统考。

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她透露，自己将会追随为首相敦马哈迪示笵Hi Proton汽车智能语音系统的学姐陈吇遴，希望未来能到上海就读广播电视科系。

銮中校长廖伟强指出，该校有20人次获得统考全国优秀考生，是近年来表现最好的一次，特别是在会计学方面更有4人，表现突出。

他说，虽然校方也曾担心校庆活动繁多会影响学生成绩，但最终各项成绩都有所进步，也希望2019年的考生能继续努力获得更好的成绩。