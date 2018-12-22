拨款边境筑墙谈判告吹‧美国政府局部停摆 参议院原本在当地周五（21日）午夜最后限期前，表决已获众议院通过的临时拨款法案，包括动用逾50亿美元兴建墨西哥边境围墙。表明愿意谈判的民主党强烈反对兴建围墙，又批评总统特朗普以政府停摆作威胁，未能与共和党达成协议。

（图：互联网）

（华盛顿22日讯）美国参议院未能在限期前表决拨款法案，部份联邦政府部门当地周六午夜起、即大马下午暂停运作。

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参议院原本在当地周五（21日）午夜最后限期前，表决已获众议院通过的临时拨款法案，包括动用逾50亿美元兴建墨西哥边境围墙。表明愿意谈判的民主党强烈反对兴建围墙，又批评总统特朗普以政府停摆作威胁，未能与共和党达成协议。

随着参众两院先后休会，到当地周六下午才复会，意味国会在限期前不会再表决拨款表决，四分一支持联邦政府运作的款项将用完，9个内阁层级的部门及10多个政府机构会当地周六午夜起关闭，包括国务院、国土安全部及司法部等，逾80万名政府员工要无薪工作或放无薪假。（香港明报）