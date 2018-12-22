传与李深静公子交往．杨美盈恋爱ING？ 美女部长杨美盈名花有主了？

图：脸书

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）美女部长杨美盈名花有主了？

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一名友人昨日在脸书分享一张他与杨美盈及另一名男生的三人合照，对方正是IOI产业首席执行员李耀升！

该名友人也在贴图时标签了杨美盈，让部长恋情疑似曝光，许多网民也纷纷献上祝福。

友人还写道：“警告：这张图会令许多男生哭泣....杨美盈刚刚向我介绍了她的特别男友。”

在另一张大合照里，杨美盈则与李耀升笑容腼腆地站在众人中间，大部份其他人都用双手摆出爱心的手势，似乎暗示了两人的情侣身份。

现年40岁的李耀升是IOI集团创办人丹斯里李深静的幼子，长兄是现任集团总执行长拿督李耀祖。

他在2013年2月25日获委任为IOI产业执行董事，在2014年1月8日出任总执行长，负责管理集团的营运及策略规划。

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李耀升博学多才，是英国内殿公会的英格兰和威尔士大律师，持有伦敦国王学院的法学（荣誉）学士学位，曾在一家顶尖的国际金融服务集团的伦敦和新加坡办公室工作约3年。

35岁的杨美盈同样才貌兼备，现为能源、科技、科学、气候变化及环境部长的她，在2006年以一等荣誉学士学位毕业于马来西亚国油大学，主修化学工程，并在2010获得奖学金前往英国剑桥大学，获得高级化学工程硕士学位。近日，更登上英国权威杂志《自然》年度十大科技人物之一。