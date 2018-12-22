联邦土展局．11月只派发50%贷款金 联邦土地发展局因油棕价格暴跌影响资金流动，延迟发放11月份的油棕翻种生活补贴贷款和预期收成贷款（PDH）给全国各地垦殖民，直至昨日（20 日）才宣布派发，但是只给予50%的贷款金。

美律谷垦殖民大叹生活陷入困境。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬21日讯）联邦土地发展局因油棕价格暴跌影响资金流动，延迟发放11月份的油棕翻种生活补贴贷款和预期收成贷款（PDH）给全国各地垦殖民，直至昨日（20 日）才宣布派发，但是只给予50%的贷款金。

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举例说，一户垦殖民原本每月可获得900令吉生活补贴贷款，如今只获得一半450令吉而已，不过不会预先扣除债务。

垦殖民忧生活遇困

据了解，联邦土地发展局过去是每个月23至25日发放贷款给垦殖民，并会 从中预先扣除偿还额。

文冬美律谷一些垦殖民今日受询时忧心表示，现今的生活已面对困难和挑战，当局只给予50%的贷款金，才400 余令吉，肯定不敷使用，11月份的贷款只给50%，至于本月12月的贷款金恐怕也会延迟了。

盼续发放500特别花红

他们也表示，以往国阵政府每年年尾会给每户500令吉花红，希望新政府也能体恤垦殖民的困境，继续发放这项特别花红，因为一些家庭面对孩子上学的费用，再加上农历新年到来，生活压力沉重。

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此外，财政部长林冠英昨日已宣布，政府拨出7700万令吉特别援助金，帮助垦殖民偿还贷款，以及作为油棕翻种生活补贴贷款和预期收成贷款。