关丹中总风波．陈秋和称陶启联无发言资格． “徐祥强只许自己放火” 关丹中华总商会理事陈秋和指出，该会理事徐祥强在日前文告中直指前任会长拿督陶启联因涉及装修会所风波，“已失去了发言讨论的资格”，再一次证明了徐祥强“只许自己放火，不许别人点灯”和狂妄自大者。

（彭亨．关丹21日讯）关丹中华总商会理事陈秋和指出，该会理事徐祥强在日前文告中直指前任会长拿督陶启联因涉及装修会所风波，“已失去了发言讨论的资格”，再一次证明了徐祥强“只许自己放火，不许别人点灯”和狂妄自大者。

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陈秋和今日发文告指出，徐祥强能 够以理事身份发言和讨论，甚至发动会 员联署召开特大讨论和处理装修会所问题，显示出商会的每一名会员都有权利讨论和发言，在此情况下，他凭什么法定资格和权力，认定拿督陶启联“已经 失去了发言讨论的资格”？

“他又凭什么法定资格和权力说陶 启联目前只能够静待？

商会任何人有权发言讨论

“我们要声明和强调的是，商会的 任何人，包括会员、理事，领导层，包 括陶启联在内，都有权利和资格发言和 讨论，徐祥强并没有任何身份和权力， 如此自大的自做主张，断定和否决任何 商会成员，包括陶启联在内的发言和讨 论权利！”

他表示，徐祥强在本月15日发表的 文告中，前后矛盾，先说“就让法律方 式来处理”，又说“不要期望再开特大 来瞒天过海”，自己却发动会员联署， 要求召开特大声讨领导层和处理此风 波，根本便是前言不对后语。

“如果是根据‘法律方式来处 理’，就必须尊重、允许和同意让任何 各造，包括身为涉及人和前会长的发 言、甚至是辩护的机会和权利，这是一 般的常理和程序，即使是任何案件被带 上法院的审理过程都会如此，徐祥强是 懂？装不懂？还是根本不懂？

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他指出，他认同陶启联的看法， 即商会会所早已陈旧不堪，过去多届理事会也曾经提出装修会所计划，前任理 事会只不过加以落实而已，由于过程中 忽略了一些程序，犯上一些技术上的问 题，希望能够获得会员商家的谅解。但 是，最重要的是，这个过程中并没有犯上 或涉及任何欺诈舞弊的徇私行为。

解读成舞弊不尊重7人小组报告

“我也要强调，在完成的7人独立 专业小组调查报告里，也没有提到欺诈 舞弊的问题和结论。

“既然徐祥强本身也说‘要尊重调 查结果’，因此他不应该把装修会所风 波自我解读和视为‘舞弊案’，这是非 常不尊重七人小组报告，不尊重法制， 也不是法律方式。相反和明显的，他是 蓄意扭曲事实，误导会员指‘情节非常 严重’，打击领导层，破坏商会形象。

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“我也想反问他的是，难道他目前 见了社团注册官后在新闻发布会‘假传 圣旨’事件的情节就不严重？”