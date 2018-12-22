关丹市会8年遭拖欠1400万．快缴停车罚单免被拉黑 短短8年间，关丹市议会遭拖欠的停车 罚单已经累积至1400万令吉，议会提醒民众还款，以免遭陆路交通局列入黑名单。

（彭亨．关丹21日讯）短短8年间，关丹市议会遭拖欠的停车 罚单已经累积至1400万令吉，议会提醒民众还款，以免遭陆路交通局列入黑名单。

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关丹市议会公关主任依扎再纳说，由2010年起至今，民 众因为违例而遭开停车罚单的数额有多达140万张，相等于 每年有17万5000张罚单尚未缴付。

“车主继续拖欠罚单，不止面对各种对付行动，名字也 可被陆路交通局列入黑名单。”

他是今日受询时，如是披露。

展开锁车轮上门捉人行动

他说，关丹市议会执法组已经展开行动，根据名单去搜 寻收到追款通知书的车主，以要求欠款者当场缴付罚单。

“此外，市议会也展开锁轮胎、发送通知书到州内外各 拖欠罚单者的住址、及依序将拖欠者控上法庭、向法庭申请 逮捕令并连同警方上门捉人。”

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他提醒拖欠停车罚单的车主，携带近日收到追款通知书 前往关丹市议会大厦的法律及提控小组，缴清罚单。

拖欠高额罚单者可分期付款

他也说，市议会提供数个欠款重 组方案，让该些拖欠高额罚单者分期付 款，并可获得停车月费和年费折扣。

“民众可在市议会小亭子、任 何办事处、购物广场摊位及网上查询 （http://ekompaun.mpk.gov.my）有否拖 欠停车罚单。”

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他说，许多车主对关丹市议会的 提醒采取忽略的态度，以为市议会并不 会对此采取行动。

“其实我们有权利追讨，包括上 门及前往办公司向他们追讨欠款。”