文冬壁画魅力不减．吸引游客打卡拍照 文冬壁画已3年，依然成为游客打卡的热门地点之一。

澎湃的情人瀑布美景图，游客岂能错过拍摄。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬21日讯）文冬壁画已3年，依然成为游客打卡的热门地点之一。

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文冬华大会堂旁和后面的墙壁画了 多幅立体壁画，由专人绘画文冬著名的 旅游景点和土产，比如文冬姜、情人瀑 布和联登瀑布吊桥等，栩栩如生，吸引 游客的目光，每次到来游玩和在附近享 用美食时，都不忘在壁画前拍照留念。

目前雨季，联登旅游区关闭无法进入，这个联登吊桥壁画相信可以弥补游客的失望。（图：星洲日报）

一些游客在壁画前拍全家福，也有 拍个人相，甚至一起拍逗趣的相片，放 松心情，共同体验小城镇悠闲的生活。

华人大会堂妇女组主任王润清受询 时表示，经常都可以看到游客在壁画前 拍照，至今已3年，可见人们对壁画的 兴趣和喜爱程度不减。

来到著名文冬姜的盛产地，一定要拍照留念。（图：星洲日报）

“日前我看到有一团新加坡游客到 来，他们都在壁画前拍了不少相片，也 留下不少美好的回忆。”

她表示，这几幅壁画是获得前任文 冬区国会议员拿督斯里廖中莱和热心企 业家所赞助，不但增加了街道的景观， 也有助推动旅游业，打造文冬的特色。

她说，华堂也很重视这些壁画，如 果壁画以后褪色了，将会重新修补和上 色。