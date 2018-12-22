林瑞源．问题出在敦马
希盟没有兑现大选承诺打击各种族的信心，包括没有废除所有施加于垦殖民的不合理债务、没有承认统考文凭、没有兑现向印裔社群做出的25项承诺。
首相敦马哈迪日前主持内阁会议后，与内阁部长花了约90分钟，乘船环绕布城湖泊，欣赏布城美景。这则新闻给人们的感觉是部长们放松了。
为何心情放松，是一切已经上了轨道，还是自我感觉美好？
根据政策措施研究中心（Invoke）最近进行的民调，首相的满意度短短半年从72%下滑至53%；马来人从66%跌至45%，华人从87%跌至65%，印度人从84%跌至64%。
华人的支持率猛跌22%，有些叫不出名字的州务大臣的满意度，都高过敦马，这显示当中出了极大的问题，因此现在还不是放松的时刻，必须加紧处理国家和民生课题。
希盟在刚执政的一两个月，确实拿出改革及收拾烂摊子的效率与勇气，但敦马在7月16日宣称竞选宣言只是指南，不是圣经后，希盟从那个时候就慢慢以各种理由，不断U转，偏离了改革方向，并且把焦点放在政治，而非民生。
随后敦马的“精辟言论”不断出炉，包括他指弯桥是柔佛州的建议、第三国产车是人民的点子、民主允许政治青蛙、巫统也有好人、拒收青蛙等同拒绝选民的支持，一再合理化他违反民意的举止。
其他成员党也有样学样，沉溺于操弄政治，从拉大拨款到自立合作社拨款，不知何时才会收手。
人民对新政府的支持率下跌，很大原因是不满希盟不再专注于治理国家，很多商家都投诉换了政府后，市场比以往淡静。经济不好，不只摧毁了改朝换代的激情，也扫除人民对新政府的好感。
Invoke创办人拉菲兹说得对，在大选支持希盟的马来选民不是因为希盟会比巫统及伊党“更马来人”，而是因为他们相信希盟会给他们更好的生活。
如果新政府无法让人民安居乐业，选民就不会在下届大选支持希盟。
希盟没有兑现大选承诺打击各种族的信心，包括没有废除所有施加于垦殖民的不合理债务、没有承认统考文凭、没有兑现向印裔社群做出的25项承诺。
假如是财务问题暂缓执行大选宣言还情有可原，但最近的迹象显示新政府已偏离正轨，包括不签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）、拒绝恢复地方选举、不废除2016年国家安全理事会法令等恶法。
希盟也不尊重民意，包括执意要废除死刑，还警告希盟后座议员不支持就辞职；土团党接受巫统议员的加入，更让民众反弹。
另一个打击民心的是希盟部长的差劲表现，教育部长马智礼强制穿黑鞋上学，损害新政府的威信，最近他在国会下议院发表“要求在砂拉越和沙巴学校执教的吉兰丹、登嘉楼及吉打伊斯兰教师继续留在东马宣教”的言论，更招致砂州行动党同僚的抨击。
首相署部长瓦达姆迪处理首邦市USJ25区兴都庙骚乱事件不当，在消拯人员莫哈末阿迪殉职后，反对党要求敦马革除他的部长职，连土团党青年团也附和。
敦马委任瓦达姆迪是为了印裔选票、争取兴权会的支持，若开除瓦达将得罪印裔社会，所以敦马必须维护他。
但是，右翼分子不会罢休，他们会继续炒作，这将掀起另一轮种族情绪。
在种族关系仍然紧绷的情况下，希盟领袖如何可以放松。
或许是因为巫统濒临瓦解，因此敦马的心情愉快，但他还有很多事情未做好，特别是遵循希盟的政纲加紧改革；新部长的表现不理想，他也应该紧密监督，以免引发内乱。
对于坊间出现行动党沦为马华2.0的声音，林吉祥强调，倘若新政府放弃建立新马来西亚的目标，行动党将毫不犹豫的脱离希盟。希望行动党说到做到，勇于在内部纠正，才能力挽狂澜。
满意度猛挫已敲响警钟，希盟能否看到危机，还是越陷越深？
文章来源：
星洲日报／风起波生．文：林瑞源．星洲日报执行总编辑‧2018‧12‧22
林瑞源．问题出在敦马
首相敦马哈迪日前主持内阁会议后，与内阁部长花了约90分钟，乘船环绕布城湖泊，欣赏布城美景。这则新闻给人们的感觉是部长们放松了。
为何心情放松，是一切已经上了轨道，还是自我感觉美好？
根据政策措施研究中心（Invoke）最近进行的民调，首相的满意度短短半年从72%下滑至53%；马来人从66%跌至45%，华人从87%跌至65%，印度人从84%跌至64%。
华人的支持率猛跌22%，有些叫不出名字的州务大臣的满意度，都高过敦马，这显示当中出了极大的问题，因此现在还不是放松的时刻，必须加紧处理国家和民生课题。
希盟在刚执政的一两个月，确实拿出改革及收拾烂摊子的效率与勇气，但敦马在7月16日宣称竞选宣言只是指南，不是圣经后，希盟从那个时候就慢慢以各种理由，不断U转，偏离了改革方向，并且把焦点放在政治，而非民生。
随后敦马的“精辟言论”不断出炉，包括他指弯桥是柔佛州的建议、第三国产车是人民的点子、民主允许政治青蛙、巫统也有好人、拒收青蛙等同拒绝选民的支持，一再合理化他违反民意的举止。
其他成员党也有样学样，沉溺于操弄政治，从拉大拨款到自立合作社拨款，不知何时才会收手。
人民对新政府的支持率下跌，很大原因是不满希盟不再专注于治理国家，很多商家都投诉换了政府后，市场比以往淡静。经济不好，不只摧毁了改朝换代的激情，也扫除人民对新政府的好感。
Invoke创办人拉菲兹说得对，在大选支持希盟的马来选民不是因为希盟会比巫统及伊党“更马来人”，而是因为他们相信希盟会给他们更好的生活。
如果新政府无法让人民安居乐业，选民就不会在下届大选支持希盟。
希盟没有兑现大选承诺打击各种族的信心，包括没有废除所有施加于垦殖民的不合理债务、没有承认统考文凭、没有兑现向印裔社群做出的25项承诺。
假如是财务问题暂缓执行大选宣言还情有可原，但最近的迹象显示新政府已偏离正轨，包括不签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）、拒绝恢复地方选举、不废除2016年国家安全理事会法令等恶法。
希盟也不尊重民意，包括执意要废除死刑，还警告希盟后座议员不支持就辞职；土团党接受巫统议员的加入，更让民众反弹。
另一个打击民心的是希盟部长的差劲表现，教育部长马智礼强制穿黑鞋上学，损害新政府的威信，最近他在国会下议院发表“要求在砂拉越和沙巴学校执教的吉兰丹、登嘉楼及吉打伊斯兰教师继续留在东马宣教”的言论，更招致砂州行动党同僚的抨击。
首相署部长瓦达姆迪处理首邦市USJ25区兴都庙骚乱事件不当，在消拯人员莫哈末阿迪殉职后，反对党要求敦马革除他的部长职，连土团党青年团也附和。
敦马委任瓦达姆迪是为了印裔选票、争取兴权会的支持，若开除瓦达将得罪印裔社会，所以敦马必须维护他。
但是，右翼分子不会罢休，他们会继续炒作，这将掀起另一轮种族情绪。
在种族关系仍然紧绷的情况下，希盟领袖如何可以放松。
或许是因为巫统濒临瓦解，因此敦马的心情愉快，但他还有很多事情未做好，特别是遵循希盟的政纲加紧改革；新部长的表现不理想，他也应该紧密监督，以免引发内乱。
对于坊间出现行动党沦为马华2.0的声音，林吉祥强调，倘若新政府放弃建立新马来西亚的目标，行动党将毫不犹豫的脱离希盟。希望行动党说到做到，勇于在内部纠正，才能力挽狂澜。
满意度猛挫已敲响警钟，希盟能否看到危机，还是越陷越深？
文章来源：星洲日报／风起波生．文：林瑞源．星洲日报执行总编辑‧2018‧12‧22