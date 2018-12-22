被爆深夜密会两女？ 贾乃亮回应了 自去年经历老婆李小璐和PG ONE过夜风波后，贾乃亮一直寄情拍戏，已经将近一年没有夫妻同框，两人婚姻受到全民关注，两人婚变消息也频传。21日有媒体拍到贾乃亮与两位女性友人及一位男性友人聚餐，并爆料饭局结束后，两位女性友人与贾乃亮一同返回住处，并停留到凌晨3、4时才离开，引发网民讨论。

（中国22日讯）自去年经历老婆李小璐和PG ONE过夜风波后，贾乃亮一直寄情拍戏，已经将近一年没有夫妻同框，两人婚姻受到全民关注，两人婚变消息也频传。21日有媒体拍到贾乃亮与两位女性友人及一位男性友人聚餐，并爆料饭局结束后，两位女性友人与贾乃亮一同返回住处，并停留到凌晨3、4时才离开，引发网民讨论。

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据中媒《凤凰网娱乐》报道，贾乃亮21日被拍到没有回到和老婆李小璐的家，而是和几位好友在朝阳公园吃饭，席间有2名面貌清秀的女孩，结束后一个人上车返家，随后2名女孩搭另一台车也来到家中的停车场，直到凌晨3时，两名女孩轮流在离开，3人在家中的互动掀起外界质疑“婚内出轨”，同时也有粉丝认为影片中众人没有逾矩举动，不该将影片视为出轨画面。

（图：网络照）

（图：网络照）

画面曝光后，贾乃亮在微博发文回应称是跟大学同学和朋友的聚会，并称两位女性友人12时已经陆续离开。

“没想到之前跟大学同学和朋友的聚会引起了大家的关注。感谢摄像大哥这一年来时时刻刻对我的‘关心’。一个人出门吃饭被拍是‘孤独寂寞’，和大学同学及朋友吃完饭到家里聚一聚又变成‘深夜密会两女’。可是和同学朋友几点聚会又几点离开，和你们又有什么关系？明明从12时左右陆续离开，又写成3、4点，你们又想引导什么？”