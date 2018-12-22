10日内第5人‧体校教练周克俭辞职 在上个星期，大马羽总已宣布不续约男双教练谢勋寁、女单教练罗尼、男单教练赛鲁阿玛和女双教练林碧霞，他们的合约将在12月31日届满。

（吉隆坡22日讯）中国籍教练周克俭成为最新一名辞职的大马羽总教练，也是近10日内第5名离职的羽总教练。

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在上个星期，大马羽总已宣布不续约男双教练谢勋寁、女单教练罗尼、男单教练赛鲁阿玛和女双教练林碧霞，他们的合约将在12月31日届满。

虽然少了数名教练，但是教练与训练委员会主席拿督黄锦才保持冷静，他解释，这是大马羽总需在明年缩小教练阵容的决策。

他解释，大马羽总并没有计划引进新教练，目前的12名教练就已足够。

他说，大马羽总将把焦点集中在有素质的球员和教练，以便能够应付明年五月开始的东京奥运会入选赛。

原本是国羽混双教练的张国祥，目前已被调往武吉加里尔体校执教。

他表示，武吉加里尔体校教练组有主教练关义明，并由哈菲兹从旁协助，所以不获续约的教练无需调往体校。

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大马羽总由于在明年的财政紧张，所以被迫缩小教练与球员阵容是难以避免的。