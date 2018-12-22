陈友信．董总的前瞻与策略绉义 独中运动起起伏伏，但目前总学生人数已达8400多人。为了强化董总的领导功能，董总行政部也需相应提升及加强组织管理，并根据工作需要调整行政编制。

在国内外新格局的背景下，董总务必以前瞻性视野检验华教的路向及论述，并以新思维新策略汇聚华教新能量，开拓华教运动的新领域。

广告

华社向来以民族感情及中华文化传承为华教的主要动员力量。随着时代变迭及我国新政局的出现，华教运动须互动及动员的对象包括新新一代及友族人士。华教人士有必要重新省思华教论述及策略，以应付新时代的新挑战。

不少支持母语教育的友族学者强调支持华教的主因是华教的素质教育增强了国家竞争力，父母亲为子女教育的选择权需受尊重，母语教育的民族文化遗产元素等，至于华社年轻一代则更注重于现代网络社会的多元开放性有助于母语的推广，并重视中华文化的人文元素等。总之，多视角多层次的华教论述可以丰富华教运动的吸引力。

在此高科技时代，高度人文素养的需求再次受重视。母语教育恰是建立高度文化自信的基础，因语言确实是文化最有效的载体。

董教总向来号称为华教民间教育部，名副其实的华教发言人。我国华教运动累积多年的教育实战经验，其素质教育成果有目共睹，如统考的广受国外大专学府的承认，华小共有8万多非华裔学生也是对我国华文教育的肯定。

在此全球因中国崛起中文受落，国内政局改变教育受重视之际，华教运动必须掌握时机力求提升与突破，董总有必要通过积极参与民间各教育活动（及一定程度的公民运动）强化董总的社会形象，与各教育机构（包括他族的教育团体）沟通接触，甚至主动与官方有关部门争取对话及必要的代表性参与其决策或咨询工作。新政府既宣称以民为本的新政治，董总应通过各管道各对象，以理性态度坚决立场争取华教应有的地位及资源分享。

顺应当前新局势的需求，董总设立多元族群与文化发展委员会，以积极的促进各族之间的交融与了解，进而减少友族对华文教育特别是独中教育的误解与偏见。董总加强与国家语文出版局的交流，并展开更密切的合作，是其中一个具体行动。

广告

董总于2017年展开的《马来西亚华文独中德育与公民教育专案研究计划》中，显示受选独中生具备一定的公民素养，然而对于公民知识层面略显不足，更缺乏执行与参与的意愿，尤其在于民主、法制部份有待加强。

中学教育须为学生继续深造或进入社会做准备。他们未来将面对现实社会，一个多元族群与文化的社会环境，以及全球化的强势竞争。我国在新格局下华文独中有必要相应调整课程，提升学生对社会课题，国家结构及国际趋势的了解，藉以提升学生的多元文化包容，人文素质，国际视野以及对于社会权责的掌握。

董总于1954年成立，其宗旨就是为了维护和发展马来西亚华文教育。

独中运动起起伏伏，但目前总学生人数已达8400多人。为了强化董总的领导功能，董总行政部也需相应提升及加强组织管理，并根据工作需要调整行政编制。此外，机制建设是组织发展的重要保证，将对的人才放在对的职位更是组织壮大的先决条件。一个组织的成功成长，一是靠坚决立场果断行事的领导和正确的政策及理念，二是靠全体领导及职员达致共识，发挥团队精神，步伐一致长期共同努力的成果。

广告

董总的创会文化是服膺于服务华教的核心精神。各华小独中是董总直接服务对象，各方华教人士当然也是我们服务目标，这包括独中生，国民型中学，国中华文学会，师范学院的华文班及支持华教的广大群众。

通过运动培育华教接班人

在目前我国政教格局更迭下，华教更应扩大队伍包容各方支持华教的力量，以对开拓华教新境界共同努力。

学者曾庆豹多年前曾发出“华教活动或华教运动”的时代扣问，可谓至今依然是有其现实性的警钟。

若各独中各自为政，华教活动即使此起彼落遍地开花，看是热闹但难以应付时代的挑战。运动的要素在于论述的感召，果断有为的领导层及强大的民众支持。我国华教运动经过多年动乱内斗，消耗不少华社能量及信心，更严重的是令华教专业队伍凋零，华教人才严重缺乏（包括基层组织）。年轻人对华教事业的冷漠更是必须被正视的。

董总必须通过高效组织推动活动，重新动员华教基层力量，号召年轻一代踊跃加入华教队伍，确保华教队伍人才辈出，接班人涌现。人才始终是运动成败的主要因素。

基于全球政经文教的变数扩大及更新迅速，加上创新科技的冲击，教育的改革及素质提升急不待缓，有鉴于此，董总也积极推展独中教改计划，其中之4项重点如下：

．通过多元学习渠道与技术，提供高品质的学习体验。如体验学习、专题探究、社区服务、动手创造等等，培养学生高级思维能力、实践能力与决策能力。其中高级思维能力的培养至关重要。2012年联合国教科文组织重新定义了学习的概念。过去的两百年是知识年代，未来是智慧时代，学习不再是“接受知识、掌握知识、记住知识”；而是要培养学生的应对复杂多变环境的的能力、未来导向的智慧和面对未知的心态，因此在课堂教学中必须要进行高级思维的培养，包括深度理解能力、思辨能力、解决问题的能力和创新能力。

．通过跨学科与交叉学科主题，创设真实情景下的学习环境。如提出跨学科主题和问题，注入跨学科、新兴领域、科技应用、多元评量与供选修的课程及相关教学设计，强化知识与知识、知识与人、知识与日常生活和社会现实的联系，培养学生自主学习能力、生活技能与数据处理能力。

．通过现实性思考与全球化理念，深化正向价值观的学习意义。如增设与完善德育与公民教育课程体系，超越本土地域观念的局限探讨全球性热题、冲突与普世价值，增强对社会议题与人文关怀的关注，引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观。

．号召各教育专家学者，华校董事教职员及校友，汇聚各方华教力量，建立教育专业共同体。这些人才的效劳是独中教改运动的成败关键，董总及各华教机构必须建立学习环境，成为有效学习型组织，才跟得上时代的步伐。

不忘初衷，重建信心

万变不离其宗，华教运动的核心价值就是坚持中华文化的传承，而独中最珍贵之点正是华社的办学主权。

中华文化正是我国华裔名符其实的“安身立命的根，昂首发展的魂”。

为了强化我国华裔的文化自信，协助建塑我国多元文化世俗体制的特征，华教运动的重要性是有目共睹的。

新一代的华裔子弟对华教运动的认知逐渐弱化，不少更对于华教10年纠纷感到无奈、烦躁、失望甚至绝望。当务之急是华教运动必须再次复兴，进行改革，董总有义不容辞的领导天职，重建民众对华教的信心，动员更多年轻一代加入华教队伍，强化独中教育素质，回归华教的群众基础，再次出发。