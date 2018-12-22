黄婉玮．中国改革开放至经济崛起的40年 到了今天，中国经济仍在美国后面追赶，两个大国是合作与竞争的关系，但是双方的实力已不可同日而语，从货币体系到贸易关税，中国已表现一种不畏相争的精神。

1978年，中国实行改革开放，迄今已迈入第40年，中国共产党将改革视为中国发展最成功的道路。中国从建国至今的发展实属不易，在最早期还走过了“弯路”，在邓小平出任中共党主席之后，以开明政策推动“特区经济”吸引海外资金和技术，这一段转型时期造就了今天的中国。中国人在多年来以拚搏的精神，让国家从“世界工厂”跃身为经济总量排名的大国，中国在全球化之下引领电商的市场，在世界经济体的排名上仅次于美国，一切的成就都来自改革开放的决定，而这个决定也迎上了天时、地利、人和，才转动得如此顺利，专家学者认为当时适逢美国寻求一起抗衡苏联的伙伴，给予了新中国融入世界体系的政治时机。

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到了今天，中国经济仍在美国后面追赶，两个大国是合作与竞争的关系，但是双方的实力已不可同日而语，从货币体系到贸易关税，中国已表现一种不畏相争的精神。关于中美的货币竞争，皆因过去国际市场交易总以美元为商品定价，而在中国经济崛起之后，人民币越来越受到国际的认可，无形间让美元与人民币产生了较量，加上中国在新兴经济体的影响力日益提高，人民币慢慢的成为美元之外的另一种选择。

除了货币竞争之外，中国与美国在贸易和文化方面也趋向竞争的关系。中美两国的贸易战在全球受到关注，除了利益博弈为主要动机，其实中国也想透过与美国的较量展现经济上的民族主义，因此，到了最后演变为两国品牌产品之间的较量。至于文化方面，中国乃借助孔子学院和华侨团体作为世界各地与中国连接的桥梁，为其输出“软实力”的影响。关于中国与美国的竞争和较量，客观的说，中国没有挑衅美国的霸主地位，但因中国在短短30年内就发展出经济奇迹，而在意识形态上未能与西方融合，对于西方资本主义国家而言，是个潜在的威胁，故有的学者专家始终相信“中国威胁论”的存在。

邓小平在改革之初已体认西方的现代化技术和资本自由市场对一个国家发展经济的重要性，故在社会主义的政治体制上建立了一套资本市场机制，因国情因素，市场的自由机制还欠完善，但总归让中国经济快速起飞和大幅度的增长。三十多年后，中国意识到经济总量飞快的增长也导致了产能过剩的问题，于是才有了转移过剩产能的决策，即提出了“一带一路”战略，使中国经济改革与转型进入到另一个阶段。中国在经济总量之外也追求经济的质量，故有“供给侧改革”配合着“一带一路”以优化周边国家与中国的供给结构。

了解了中国从改革开放到崛起成为经济大国的过程，可以得到两个启示：第一，中国经济的国际影响日渐增大，周旋于中美贸易战的国家面对二选其一的困境；第二，作为东南亚国家的马来西亚，既然与中国有地缘的关系，就避免不了受其对外扩大经济和政治的影响，这就是为什么希盟在出任政府后就清楚表明支持一带一路。站在国家利益的角度，执政者必会选择与中国缔结合作关系，而为了展现跟上一届政府不同，新政府会更看重的是两国协商谈判的对等性。