张淼．解脱 509只是瓦解了一个自我溃败、腐朽不堪的巫统，却没能够改变种族政治的残酷现实，建设新马来西亚的道路仍路漫漫其修远兮。

最近政坛的风起云涌透露出一件事：最终的马哈迪和安华可能不过只是同床异梦的“一夜夫妻”，而努鲁刚烈的裸辞便是一记响亮的morningcall。

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马哈迪和安华的露水姻缘因“打倒纳吉”缘起，在“纳吉被打倒”后缘灭。

“公平正义”的普世价值从来不会成为民族主义者的信仰，只不过作为一时的面具被实用主义者所利用。民族主义和实用主义一直是马哈迪身上的标签，几十年来如影随形。

509后，目标达成，面对现实的时候也到了。

马哈迪恐怕不会忠于安华“烈火莫熄”的追求，20年前那场“烈火”烧起的改革议程，剑指的是正是老爷子的蛮横专制，现在让马哈迪兑现“烈火莫熄”的改革承诺就等于让其否定自己22年的过去，有谁会傻到如此自掘坟墓？更何况，白天不懂夜的黑，从未体味过含冤入狱的政治官僚又怎么会懂得“公平正义”的意义？

只是在安华和马哈迪这段拉扯的关系中间，一群没有立场、眼里只有利益的跳槽政客丑态百出，恬不知耻地投怀送抱，丑陋的嘴脸实在太难看。

再看两人：这一边，马哈迪俨然一副宽容老人的慈祥模样，微笑着张开臂膀迎接趋炎附势的跳槽大军，心里自然有自己的盘算：这样一来可以壮大土团在希盟中的地位，二来又削弱了原本不堪一击的巫统，一石二鸟，何乐而不为。

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那一边，安华一家子焦灼不安，却无能为力。公正党选后，寄托在改革者拉菲兹身上的希望变得渺茫，原本以为土团党或因后继无人而终将日薄西山，却没想到半路杀出个身在曹营心在汉的程咬金，明修栈道，暗度陈仓。若老马整编来自巫统叛逃者和阿兹敏的各派势力，民族主义议程可能将会成为三方势力为数不多的共同追求。烈火莫熄20年，安华的自由，旺姐的年华，努鲁的青春所铸成的胜利果实眼看就要被一场袁世凯般的“复辟”所窃取。

政治终究是数字的游戏。蓝眼的忍气吞声，源于身后那群以城镇马来为主体的中产终究在数量上敌不过广泛分布在园丘、甘榜中的马来大多数，而后者成就了马哈迪的底气。

若要安华在这场拉锯战中占得上风，只有通过不断提高社会经济水平唤起整个马来民族平权的政治觉醒，也只有一定规模的马来中产的崛起才能保障公正党改革议程的最终胜利。

一场彻头彻尾的社会改革需要天时、地利、人和，三者缺一不可；显然，安华现在缺少的不单单只是其中之一：他缺少的是一个强有力的中产阶层支撑他公平正义的改革梦想，以及一个同心同德的战略盟党稳住大多数马来族群的基本盘。

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改革的路途中避免不了曲折前进的艰辛，有时也摆脱不了妥协和让步的命运。

509只是瓦解了一个自我溃败、腐朽不堪的巫统，却没能够改变种族政治的残酷现实，建设新马来西亚的道路仍路漫漫其修远兮。

但至少今天，努鲁用裸辞这种刚毅的方式表达了她的反感和无奈，在她政治事业看似最高峰的时候急流勇退，从不能兑现承诺的煎熬中早日解脱，我欣赏她的果敢和智慧。

而貌合神离的两个人，也该借此认清“各怀鬼胎”的另一半，早散早好，分道扬镳，各自洒脱。不要等到两年后交棒的那一刻再彻底翻脸，为时已晚，代价太大。