副卫长数据错了 . 砂50%毛孩已打疫苗 尽管卫生部已经澄清，目前在砂拉越已有35%的狗已经注射狂犬病疫苗

（古晋22日讯）尽管卫生部已经澄清，目前在砂拉越已有35%的狗已经注射狂犬病疫苗。不过，砂副首长拿督阿玛道格拉斯仍促请卫生部副部长李文材在发布任何言论前，必须要求证及了解事实，以免对民众造成混淆。

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他指出，虽然卫生部已经澄清有关数据，不过仍与砂拉越的真实数据有所差距。目前，砂政府已经为约50%的狗注射疫苗，即10万只狗。



■砂有20万只狗



“砂拉越有20万只狗，而目前已经有一半的狗已经注射疫苗。虽然砂政府希望能够达到70%的狗获得注射疫苗，不过他希望有更多的狗被注射疫苗。”



亦是砂灾难管理与拯救委员会主席的道格拉斯是昨日为烘焙及冷冻食品加工技术课程主持结业礼后，如是说道。



■2回数据都弄错



马新社日前引述卫生部副部长李文材称，为了防止砂拉越的狂犬病蔓延，在砂拉越3万只狗中，有1.3%已注射狂犬病疫苗。

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而卫生部昨天澄清，马新社的数据是错误的。李文材清楚说明，砂拉越约三分之一，或35%的狗已经注射狂犬病疫苗，而非1.3%。



不过，道格拉斯则说，虽然卫生部已经澄清，数据仍与实际的相差甚远。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）