苏俐婵·壮大“绿”量 经过一年的采访与报道，我所负责的《环保斗士》系列专栏（每个星期日见报）即将走入尾声，但这也不代表环保走向结束，而是正要起步。

经过一年的采访与报道，我所负责的《环保斗士》系列专栏（每个星期日见报）即将走入尾声，但这也不代表环保走向结束，而是正要起步。

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当初向上司提出开设《环保斗士》这个具有意义的系列报道，是为了更为善用媒体的力量来引导广大读者实践保地球、护环境的行为，深入了解环保其实可以轻而易举、好玩又有趣。

我们常在报章新闻看到令人气愤的洋垃圾、非法垃圾场课题，让人悲哀痛心的海洋生物因环境污染而生命受迫害的现象；我们总是指责他人怎么把塑料垃圾运来我国，搞得乌烟瘴气，或是总爱责怪政府落实环保措施方面总是落后其他先进国，但真正可以实践环保行为，其实是从自己开始。

每一则报道的起源，都来自不同的线连接起来。某日在某地，偶然发现某个环保概念，经过各方的牵线，再延伸与促成与环保人的访问。

每一则报道，总有获益良多的养分，希望能够滋润这个大地，多一点绿，少一些污染。每一次采访，有如赴一场学习之旅，学会对地球谦卑，善待恩赐我们各种资源的大地之母。

让环保融入生活很简单，因为采访有机会接触“零垃圾”运动，开始留意身边平常生产但却不起眼的垃圾，譬如快熟面的塑料包装、塑料吸管、晚宴餐具的包装袋等等。

拒绝（refuse）是环保5R倒立金字塔之巅，顺序为减少、重用、再循环及堆肥。

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我们今天所制造的垃圾，对它挥挥手，逐渐远离我们视线，但它可能被土埋、被焚烧，抑或漂流至河流、远方的海洋，侵蚀海洋生物……或许我们能够做的，是从拒绝与减少开始，再循环（recycle）不是最佳解决方案，希望大家有所深思。