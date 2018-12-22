巴生卫星市后巷清理工作·首3月由KDEB负责 巴生市议员黄智荣表示，他将于明年1月至3月，促负责管理雪州垃圾的达鲁益山集团（KDEB）把巴生卫星市的后巷清理干净，然后再由居民自行照顾和保持卫生，以免后巷沦为杂草丛生的丛林。

不少后巷都变成丛林了。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生21日讯）巴生市议员黄智荣表示，他将于明年1月至3月，促负责管理雪州垃圾的达鲁益山集团（KDEB）把巴生卫星市的后巷清理干净，然后再由居民自行照顾和保持卫生，以免后巷沦为杂草丛生的丛林。

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他召开新闻发布会时指出，在这3个月的“清理期”，市民必须和垃圾承包商配合，第一时间将放在住家后巷的日常用品及杂物等放进家中，不要留在后巷，以免被当垃圾丢掉才来抱怨。

“据我最近收集的资料显示，我‘领养区’内有许多住宅花园的后巷现都已沦为丛林，有些居民甚至担心会引来蛇虫鼠蚁寄居。”

一些后巷长满野草和大棵植物。（图：星洲日报）

居民须配合照顾卫生

黄智荣说，为免市民之后推卸责任，明年首3个月的后巷清理工作将100%由KDEB负责，之后居民得自己照顾和保持卫生。

他也表示，有些后巷或因治安考量而围起上锁，居民必须与KDEB配合，开锁让清洁工执行任务。

“后巷是一个提供紧急用途的缓冲区，若变成丛林或堆满杂物，万一发生突发事件就会耽搁救急行动，威胁安全。”

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他指出，住家外的花盆和瓶罐等，也要定时换水，不能沦为蚊虫繁殖温床。

“近这两个月来，巴生卫星市频传骨痛热症，情况不容小觑，对抗黑斑蚊人人有责。”

一些后巷满地垃圾，让人看了觉得恶心。（图：星洲日报）

明办对话会

黄智荣指出，他将于本周日（23日）上午8时，到卫星市Matahari超市后面的大树下草场，与当地居民、居协及KDEB代表进行一场对话会，视要如何将后巷卫生问题解决。

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“我会严格地执行监管，3个月后的后巷卫生再不达标，或有杂物等乱放，一律援引市议会‘干扰他人’条例对付，罚款500令吉。”

他希望，巴生卫生“模范区”，可以从卫星市花园做起。