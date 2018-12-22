住家当店多年被令搬迁·业者：不宜居住盼通融 位于蒲种8英里的帝沙古仔大路（Jalan Besar Desa Kuchai）一带，将住家当成店来做生意的业者经营生意已久，惟不久前因雪州政府落实的“土地还原计划”而遭梳邦再也市议会指示搬迁。

赵启兴（左四起）及数名该区马华党员的陪同下，向媒体指出市议会应该先对付非法霸占他人土地的路边食档。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种21日讯）位于蒲种8英里的帝沙古仔大路（Jalan Besar Desa Kuchai）一带，将住家当成店来做生意的业者经营生意已久，惟不久前因雪州政府落实的“土地还原计划”而遭梳邦再也市议会指示搬迁。

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涉及的业者表示，因该处的正对面是公路，且车辆及吵杂声多，不适合居住，因此，他们要求当局能酌情处理，让他们不必搬迁，继续在该处开门营业。

吴美娇：对面是公路

车多吵杂不适合居住

经营汽车坐垫厂业者吴美娇今日在马华梳邦区会主席赵启兴陪同下召开新闻发布会说，她于2006年在该住家经营汽车坐垫厂至今，十多年来一直相安无事。

她说，直到10月中收到梳邦再也市议会的信函，要求她于明年1月8日前搬迁其厂至别处，除非其住家的土地用途改至商业用途。

“在我开门营业之前，该处整排的住家皆是用作经营生意，当中包括茶餐室、修车厂、五金店及鸡饭店。他们全数都收到指示搬迁的信函，而部份已经搬迁。”

“信里内容阐明要把土地还回原貌，并要求我搬迁至其他地方营业。我已多次向市议会要求延长搬迁日期。他们因此延长至明年2月8日，惟因该日期靠近华人农历新年，最终他们口头表示延长至明年4月30日。”

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她表示，据市议会官员透露，他们会先对付该区非法营业的业者，惟市议会还是多次致函促她搬迁，让她大感失望。

“他们一次又一次的指示我搬迁，使到我坐立难安，因为我是靠着这门生意过活。”

她说，她只是租用该处的住家经营生意，其厂的土地并非为她所有，因此她未申请转换土地用途的程序。

吴美娇说，其厂的对面正是公路，车辆川流不息，吵杂声响亮，该处确实不适合用于住家用途。因此，她最终的心愿是希望市议会能够通融，让其厂能够在该处长期经营下去。

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“就算当局还原该处为住家户，我相信居民也是非常难以居住下去。”

吴美娇经营的车厂对面正是公路，她认为该处即使被还原成住家，也是不适合居民居住。

赵启兴：应先对付非法经营者

赵启兴说，他非常同意州政府进行的土地还原计划，惟他不明白为何市议会不先向其他非法经营的业者展开行动，而先向在正规建筑物及拥有地契的业者“开刀”。

“蒲种有许多非法在路边经营生意的业者，他们霸占政府保留地、学校保留地、私人土地、国能保留地，他们既不是业主，亦不用缴付地税，市议会应该先清理及还原该地。我希望市议会能给予此课题答复。”

此外，他希望市政局能够通融该处的土地用途从住家改至商业的用途，不过申请程序必须简化，费用合理，以免加重业者及业主的负担。

叶国荣：住家转换商用须居民同意

叶国荣在受询时说，根据梳邦再也市议会的发展大蓝图，有关人士可向当局提出申请，把住家土地用途转换成商业用途。

“有关申请需通过当地居民的同意及发展大蓝图管理员的审查。一旦申请获批，业者就能继续营业。但提出相关申请的人士必须是住家土地的拥有者而不是租户。

他透露，金銮花园（Taman Kinrara）第7区的住宅区早前也发生类似事件，他们已成功申请将土地转换为商业用途。

“住家门口对着大路，加上若该处多间住家的业主一起提出上述申请，获批准的成功率非常大。”

他补充，目前只有幼儿园、托儿所及老人院能以“住家用途”在住宅区内经营，其他类型的生意则不能。

他也针对市议会是否有对非法霸占土地的业者采取行动一事说，市议会执法人员一直以来皆有展开行动对付违例者，这也是市议会的日常工作。