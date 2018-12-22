黄泉安．一起来TikTok，抖音保晚节 据说，抖音／TikTok的社交影响力功高震主，今年3月后，所有链接转发至新浪微博的抖音短影片都被封杀，视频不会出现在微博个人主页和信息流上。

如果王晓蔚来自雪兰莪州，相信他不必经过行动党基层筛选，早被潘俭伟保荐为大选候选人，因为王晓蔚法宝吸睛力猛强，是活化党标志的新玩偶。

广告

当然，这是语不惊人死不休的设计对白，用意只是针对现世政坛太多戏剧性变化而口出狂言，博君一笑。

但王晓蔚在中国来头不小，2016年9月，他的始创公司北京字节跳动科技有限公司首把抖音短视频上线发布，原本平白直接可让网络用户自拍的音乐创意短视频社交软件。经过各路明星网红纷纷转发后，短时间内反变成一个专属中国年轻人发表音乐短影片的社区。

体验上，抖音用户可以通过这款软件选择歌曲，配乐是以电音、舞曲为主，然后拍摄自我版本的音乐短影片，形成自己的作品，可谓自娱自乐的用户生成内容（User Generated Content）。

只是，抖音短视频平台自发布以来一直缠绕抄袭风波，其被指控抄袭的对象，是2014年抢先面市的上海版短视频平台Musical.ly，罪名是抖音平台的使用方式和介面配置，与Musical.ly过份雷同。

后来，抖音母公司不动声色，索性把对手收购下来，再将之发展为国际版，取名为TikTok。

岂知，这抖音国际版TikTok竟在日本、泰国、印尼、德国、法国和俄罗斯等地，多次登上当地AppStore（苹果平台）和Google Play（安卓平台）总榜的首位。

广告

依据王晓蔚一年后个人分享，“85%的抖音用户在24岁以下，主力达人和用户基本都是95后，甚至00后。”如果是套在509后马来西亚政坛，这些95后世代，都是希盟未来的希望。

不为什么，据说，抖音／TikTok的社交影响力功高震主，今年3月后，所有链接转发至新浪微博的抖音短影片都被封杀，视频不会出现在微博个人主页和信息流上。

然后，今年4月开始，中国有媒体报道称，抖音平台存在大量有关假货推广的短视频，害得王晓蔚那边急忙寻策应对。

接着今年7月3日，抖音国际版TikTok在印尼被封禁，原因是“内容存不良影响”。

广告

过后，2018年7月1日至7月31日，抖音平台被迫采取行动，累计清理36323条视频、8463个音频、252个挑战，同时永久封禁39361个账号。可是，今年8月，抖音仍被当局处以警告和罚款的行政处罚。

好了，写到这里，大家不难发现本文刻意举用的几个关键词：“活化党标志”、“现世政坛太多戏剧性变化”、“主力达人”、“各路明星网红”、“自娱自乐”、“抄袭风波”、“过份雷同”、“希盟未来的希望”、“功高震主”、“被封杀”、“假货推广”、“累计清理”、“警告和罚款的行政处罚”。

这些关键词，不是刚好可以巧用来描述大选后7个月里的政坛浮世绘吗？

政治变天伊始，布城新主人即为一兆国债高唱发钱寒，接着不务正业兼语无伦次的部长一一涌现，内阁政策朝令夕改U转再U，后来南柯一梦般惊觉，原来自编自写的希盟竞选宣言，也因财库淘空而不能实现，从此更必须政教分家。

但最要命的是，巫统陷入退党潮后掀起执政党乱捡垃圾的败相，竟被马来漫画家祖纳点中要害。所谓时穷节乃变，突然间，喋喋不休的自诩战略师顷而堕成廉价辩护士，也累得无数政海宿将晚节不保，面对严重正题却昧心顾左右而言其他。

我说，上述政坛众生百态都是活教材，可以套用字节跳动的抖音平台的抄袭/创意理念，诙谐戏睨也好，苦口婆心也罢，总之，大家与其为国家政改议程发生货不对版而跳脚，何不腾出宽裕心境，大家一起来为现世政治舞台TikTok一下？

就给大家提示10个创作灵感吧！

一、“巫统里有好人和坏人。

不好的人我们不接受，我们只接受好的（跳槽议员）。我自己也曾是巫统党员，现在他们（希盟）接受我。林吉祥也接受我。”

二、“反问：从巫统退党，并准备加入希望联盟的国会议员，如果先对1MDB丑闻忏悔并支持希盟的政策，为何不能给他们机会？”

三、“最近发生的巫统退党潮，不会影响安华接任成为首相。

不管（国会议席）数目怎样变化，我认为不会影响这个计划。”

四、“我们也关注（巫统退党潮）。我们不要让外界认为，巫统正在接管土团党。”

五、“请把（首相署部长）瓦塔慕迪与（教育部长）马智礼留任！他们都是在野党的‘资产’。”

六、“巫统气数已尽，干脆解散作罢。我建议，巫统党员随后可加入伊党，继续为伊斯兰和社会斗争。”

七、“（面对39项控罪以及高达600万令吉保释金），当然，这是我过去无法想像的事情。我备受压力，只能从特定方面借钱，以应付我的开销和大数额的保释金。我也被迫耗费许多时间（上庭）。”

八、“我促媒体和网民别再专注在我们（三人）共进午餐，因为鸡蛋的价格会被影响。哈哈哈真累，下次在山洞里用餐吧。”

九、“澄清！我在沙巴和砂拉越所说利用公务员（特别是教师）‘宣教’（dakwah）的概念，已被错误诠释为推动转换宗教。”

十、“我们必须接受509全国大选发生的政治海啸，因此必然会有余震。请给希盟政府多些时间和耐心。”

以上情节都是节录自大马中文媒体报道，被我“抖音”TikTok的人，欢迎对号入座。