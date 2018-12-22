新政府硬硬来 . 废死一片挞伐声 不支持，就辞职！针对日前首相署部长刘伟强强调，废死是联邦内阁一致决定

黄良杰表示，刘伟强的做法，作为局外人看来，未免过于强势。

（古晋2日讯）不支持，就辞职！针对日前首相署部长刘伟强强调，废死是联邦内阁一致决定，希盟后座议员若不支持，就须辞职的言论，引起各界反弹。

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朝野、社团及民众代表皆对其言论不苟同，其强势的指示，似乎不符合我国作为民主国家的民情。



违反议会特权●砂公正党副主席施志豪



施志豪表示，这种明确指示国会议员如何投票的做法，将构成违反议会特权。



他说，根据一般规则及议会惯例，国会议员以为选区及国家服务为原则，根据自己良心做出投票。国会议员是根据选区大多数选民的观点，以改善国家变得更好为目标作出投选。



尽管如此，施志豪表示，其中有一些不成文但已确立的议会惯例，以确保在议会中的党纪，包括参与投票环节的国会议员，需以其政党政策做出投票。



他说，就某些特定的罪行废除死刑，意味着我国在社会政治及公共社会上取得进展。当局可以透过国会议员及人民之间分享实际信息及意见，征求他们对该法案的支持。

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滥用政权打压民意！●人联青总团长程明智



程明智要首相署部长刘伟强搞清楚，希盟后座议员到底是代表人民，还是希盟内阁？刘伟强及其内阁同僚必须搞清楚，关于废死，到底民意是什么？



他要刘伟强在发表要希盟后座议员必须支持废死决定，否则就辞职言论时，首先自己必须搞清楚上述两件事。



程明智强调，我国222名国会议员皆是人民所投选出来，这意味着，他们的官位是人民所授予的，所领薪金也是人民所支付。

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因此，他认为，希盟后座议员无法推卸人民所赋予为民服务的责任，必须代表人民发声，而不是顺着自己的意愿，更不是盲目顺应内阁指示。



做法过于强势●晋汉连省华总会长拿督黄良杰



黄良杰认为，废死刑之举太仓促，当局应征求多方面意见后才做出决定。



他指出，与其我国真的要废除死刑，不如采取折衷做法，不废除死刑但将权力给予司法界或法官，让他们根据案情下判是否落实死刑与否，在落实死刑方面更具伸缩性。



关于首相署部长刘伟强指希盟后座议员不支持废死刑就辞职，黄良杰表示，刘伟强有权力寻求其阵营（希盟）同僚支持，至于其他希盟后座议员同意该做法（不支持就辞职）与否，另当别论。



但他说，以刘伟强这种做法，作为局外人看来，未免过于强势。



感觉很不民主●民众赖先生（26岁）



赖先生表示，马来西亚好不容易实践民主，改朝换代，然而刘伟强此番言论，让他感觉很不民主。



他对刘伟强坚持支持废死刑之举感到不解，若以民主角度来看，其言论也显得不知所谓。



“马来西亚好不容易透过人民的力量，在选举中展现民主一面，成功改朝换代，可现在他发表这番言论，让我觉得很不民主。”



赖先生强调，每个人有自己的立场，而说出这样不民主言论的刘伟强，才是应该辞职的那位。他相信若马来西亚跟台湾一样，不时有做民调，刘伟强这番话讲出来，希盟支持度肯定马上跌。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。李佩芝／报道）







程明智表示，民选的国会议员应该在议会上为民发声，而不应该盲目跟从党（内阁）的指示。



施志豪表示，刘伟强明确指示国会议员投票的选择，似乎是违反议会特权