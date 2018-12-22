富丽华圣诞节迷你动物园 . 关注星洲，送入场券 购物中心有迷你动物园！是的，相信你的眼睛所看到的。

富丽华购物广场活动及行销经理陈自勤（右）与带着蓝黄金刚鹦鹉的Little Monsters Pet Station负责人张瑞杰，欢迎民众即日起来参观富丽华迷你动物园。

（古晋22日讯）购物中心有迷你动物园！是的，相信你的眼睛所看到的。

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富丽华购物广场新翼底楼圆庭，将从12月21日至2019年1月1日设立为期12日的富丽华圣诞节迷你动物园，开放时间为早上10时正至晚上9时30分，预计将吸引上万人前往参观。



与此同时，星洲日报的微信公众号目前已开通及上线，有关星洲日报的最新活动资讯、即时新闻快报、视频链接，皆将陆续通过微信公众号，与读者们联系及互动。



因此，欢迎读者们在微信搜一搜，关注星洲日报的微信公众号，将会送出迷你动物园入场券。



■展出珍稀动物



富丽华购物广场迷你动物园有酋长凤头鹦鹉 （Cockatoo Parrot）、蓝黄金刚鹦鹉（Blue and Gold Macaw）、罕见的巴西狨猴 ( Marmoset Monkey）、毛丝鼠（Chinchilla，俗称龙猫）、雪貂、蛇类、蜘蛛、乌龟及蜥蜴等60种不同类型的爬行类、哺乳类及鸟类。



此活动是由富丽华购物广场主办，Little Monsters Pet Station为合作伙伴，古晋自闭症协会为指定慈善机构，门票收入20%将捐赠予古晋自闭症协会作为经费。

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酋长凤头鹦鹉及蓝黄金刚鹦鹉只在周六与周日与民众见面，万勿错过机会。另外，下周六及周日还会迎来全白的孔雀哦！



■入场费每人5令吉



入场费是每人5令吉，欢迎民众趁学校假期，携带小朋友亲临观看不同种类的罕见动物，让小朋友不再沉迷于电视及平板电脑，亲身接触小动物。



迷你动物园中展示的奇异动物均需细心饲养，不同于野生动物，一些更需要申请特殊执照才能饲养。此展览充满教育性，绝对值得带小朋友们来参观。

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更多资讯及详情，可联络富丽华活动策划组082-461388或留意富丽华购物广场脸书专页，或浏览富丽华购物广场官方网站www.boulevardmall.my。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





小朋友们触摸缅甸黄金蟒。



来自巴西的狨猴，体型很小，但移动速度非常快。



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