大学生兼职当保安·毕业袍保安服对比照引热议

(雪兰莪.八打灵再也22日讯)职业不分贵贱,每个认真工作的人都值得被尊重。

对大学生来说,在学期休假期间做兼职工作不是一件特别的事情;特别的是,这名叫阿兹万阿里的年轻人,从林林总总的兼职中,选择做一名保安。

刚从国油大学(UTP)资讯科技学位毕业的他,把自己身穿毕业袍和保安服的对比照放上推特,引来网民关注和热议。

“从低做起,如今在这里。”

阿兹万接受星报马来网站《mStar在线》报道时透露,这张照片是完成注册保安人员计划(CSG)后拍下的,如今他在柔佛的一间石油及天然气跨国公司就职,成为一名资讯科技分析师。

“无论工作类型如何,我都愿意去做尝试。”

曾当洗碗工便利店员

他指出,本身从中三毕业后就开始打工,曾在小食中心洗碗,考完大马教育文凭考试(SPM)后则在便利店工作。

“进入大学后,我就尝试去做保安。学期休假一到,我就会在住宅区范围做保安兼职。”

今年22岁的阿兹万说,他在5兄弟姐妹中排行第三,父母有能力去抚养一家七口,因此做兼职并非家里有财务问题。

“我没有财务问题,做保安只是想要设身处地地感受这份工作。

“之前我会以为保安的工作很简单,但其实他们在保护居民安全方面责任重大。”

他指出,做保安一天能获得50令吉工资。

阿兹万不讳言,身穿保安制服执行任务时,他常常会被人看不起。

“我普遍遇到的情况是,很多人看到你一身保安服,会觉得你是没有受过教育的。”

他说,每份工作都是高尚的,不能对任何一份工作抱有偏见。

“我们是互相需要的,比如说,如果没有人去清理垃圾,我们的国家会变得肮脏。”

Started from the bottom, now we're here pic.twitter.com/yvuj4F4lCr