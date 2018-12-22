领导层迟迟没公布 . 砂土团否认内斗 砂土团党办公室否认该党出现斗争，导致砂领导层难产。

（古晋22日讯）砂土团党办公室否认该党出现斗争，导致砂领导层难产。

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砂土团党办公室昨日强调，砂土团党自本月1日于民都鲁推展后运作顺利，目前已在民都鲁及古晋设立办事处，处理党务。



对于砂领导层将在何时产生，该党已将所有31个区部的领袖名字呈至总部，由中央领袖决定何时公布领导层。



“有关不同派系领袖力争砂州主席的传闻是不确实的，砂土团党目前专注于招募更多党员，没有出现所谓的派系纷争。日后产生的领导层将是包容性的，不会排挤某方。”



由于砂土团党甫推展，未产生领导层，该党在本月28日起举行的土团党全国大会只能派观察员出席，观察员有25人。



■砂党员1万5700名



另外，砂土团党办公室也极力否认全砂党员已突破5万或7万人的说法。截至昨日，该党全砂合格党员为1万5700人。

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砂土团党指出，尽管总部授权砂负责招募党员，但并非所有人都可招募，或把入党表格呈至总部。即使总部接获入党表格，也会退回给砂州，因为砂党员必须在本地登记。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）