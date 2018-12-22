阿都阿兹：最近乱讲话 . 马智礼应辞教长职 行动党社青团宣教秘书阿都阿兹促请教育部长马智礼就其最近所发表具冒犯性及不够敏感度的言论立即辞去其内阁部长职

（古晋22日讯）行动党社青团宣教秘书阿都阿兹促请教育部长马智礼就其最近所发表具冒犯性及不够敏感度的言论立即辞去其内阁部长职，并指马智礼已为希盟政府带来难堪，甚至是一大累赘！

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他昨日针对马智礼要求在砂拉越及沙巴州执教的宗教老师继续留在东马“传教”，以宣扬伊斯兰及将砂沙作为灌输伊斯兰基地言论发表文告指，马智礼用词不当，导致其言论被误解向非穆斯林宣传伊斯兰教。



他说，这番言论也引起严厉批评，尤其是在砂拉越及沙巴州被认为要将之伊斯兰化。



他指出，马智礼自今年7月被委为教育部长至今，已让民众感到失望，即使是教育工作者也认为马智礼根本不适合担任教育部长职，因为他并没有将需优先处理的事项摆在首位。



同时，阿都阿兹表示，促请马智礼辞职的另一个因素是，马智礼未能落实希盟在竞选宣言中对教育系统及教育政策改革所作出的承诺；包括未承认独中统考文凭、过于于注重小事如“黑鞋”及“游泳课”等，而不是着重整个教育系统的改革，特别是在强化英语作为学校第2语言等。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）