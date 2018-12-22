业绩符预期 合约料强劲‧云升财测调高 云升控股（YINSON,7293,主板能源组）首9个月业绩符预期，且潜在合约强劲，随着市场需求复苏，分析员看好该公司后市发展，调高盈利预测。

（吉隆坡21日讯）云升控股（YINSON,7293,主板能源组）首9个月业绩符预期，且潜在合约强劲，随着市场需求复苏，分析员看好该公司后市发展，调高盈利预测。

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云升控股首9个月核心净利报2亿零720万令吉，符合一众分析员盈利预测，介于73%至89%。

肯纳格研究相信，在全球对浮式生产储油卸油船（FPSO）的需求增加下，该公司可从中受惠。目前，云升控股在尼日利亚洽谈合约，若成功取得，合约期限长达7年，可额外延长8年。

联昌研究估计，若尼日利亚合约成功攫取，其估值相等于每股1令吉。

与此同时，云升控股也在竞标4项合约，其中3项在巴西，1项在加纳。预期每年资本开销为10亿美元，云升控股预期明年首半年可至少赢取1项合约。

肯纳格决定调高2019及2020年的核心盈利预测，分别调高10%及8%。

兴业研究看好云升控股可在美元走强下受惠，纳入即将到期的租约因素在内，2019年的核心盈利预测仍调高13%。

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大马投行看法较为谨慎，认为2019财政年年第四季表现较为放缓，因第三季时，该公司已经从强势美元受惠。预期，该公司2019至2020年的盈利将下跌17%至24%，归咎部份船只租金不再。不过，2021年的盈利可回稳，主要是来自尼日利亚的贡献。

值得一提的是，兴业表示，该公司早前脱售加纳业务部份股权，在加上手持15亿令吉伊斯兰债券，这让云升控股有更多空间可攫取新合约。因此，兴业相当喜爱该公司。

联昌补充，截至今年10月31日，该公司净负债比为0.47倍。

大马投行相信，以云升控股的财务能力，若攫取新合约，仍能取得资金完成。

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联昌以综合估值法估值后，且近期股价下滑，决定将评级与目标价皆调高。