首11月工程少39%‧建筑业挑战不减 今年首11个月颁发予上市建筑公司的工程按年跌39%，丰隆研究预期建筑业短期呈挑战而难于改善，维持“中和”评级。

（吉隆坡21日讯）今年首11个月颁发予上市建筑公司的工程按年跌39%，丰隆研究预期建筑业短期呈挑战而难于改善，维持“中和”评级。

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基于砂州2019年预算案反挹注90亿令吉的史上最大发展开支，分析员认为建筑商或把焦点从半岛转移至砂州。

砂州2019年料颁发100亿令吉砂州滨海与主干道路计划，未来两年推出总值28亿之247项水务相关、水管提升和废水管理计划。

大选后在全国搁置或展延大型基建计划声中，砂州得以推行上述计划，其融资来自砂州的310亿令吉储备金；这可避免万一邦联政府缩减拨款的风险。

2019年全国发展开支减0.4%至547亿令吉，相比2018年549亿令吉，很多大型基建计划按优先程度作出调整。

分析员预期明年只专注小型基建计划，包括道路提升、医院、污水处理、乡村发展计划，不足重燃对建筑业的炽热。

丰隆不排除潜在颁发50亿令吉第二阶段巴生河流域双轨铁道计划，东海岸衔接铁道（ECRL）和泛婆罗洲沙巴大道潜在恢复，可能缓和人们对建筑业的悲观情绪。

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丰隆预期联邦搁置大型轨道计划后，国内建筑业维持挑战，预期短期难于改善；亮丽面是过去2年的高订单比率（平均4.5）和估值坠底（股价对账面值的0.5倍），足以缓冲进一步的下行风险。