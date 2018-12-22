握9亿合约‧EA科技盈利稳定 EA科技（EATECH，5259，主板交通物流组）手上合约近9亿令吉，未来5年业绩可持续改善，且财务稳健，大众研究看好该公司可维持稳定的盈利表现。

（吉隆坡21日讯）EA科技（EATECH，5259，主板交通物流组）手上合约近9亿令吉，未来5年业绩可持续改善，且财务稳健，大众研究看好该公司可维持稳定的盈利表现。

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受攫取合约消息推动，该公司股价走高，盘中一度涨4.5仙或14%至每股36仙，收市报34仙，涨2.5仙。

该公司宣布攫取的国家石油及Sungai Udang港口公司颁发两项总值9450万令吉的合约。两项合约包括提供7项船只服务，3项属于国油，另外4项属于SungaiUdang港口。

竞标10亿合约

大众预测该公司手握近9亿令吉合约，相等于2017财政年4倍的营业额，并相信可如期完成合约。目前，该公司竞标中的合约大约10亿令吉。

大众相当喜爱该股，因其业务属于防御性行业，只要油价稳定或扬升，并不会对业务造成影响。

该公司核心业务为油气运输与储存，76%合约属于长期合约，未来三年盈利无需忧虑，预期该公司2019财政年每股净利为7.3仙。