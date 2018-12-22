统计：美国男人近20年愈来愈肥矮·女子平均腰围39吋 美国国家健康统计中心（National Center for Health Statistics）周四（20日）发表报告，指美国人过去近20年愈来愈肥愈矮。

美国国家健康统计中心（National Center for Health Statistics）周四（20日）发表报告，指美国人过去近20年愈来愈肥愈矮。报告是依据20岁以上的4.7万美国人统计，显示在2015至2016年的最新统计中，男性平均体重达89.8公斤（197.9磅），较1999年的86公斤重；女性平均体重也从1999年的74公斤升至77公斤（171磅）。另外，男性腰围由99厘米增至102厘米（40吋），女性则由92厘米增至98厘米（39吋）。男性体重指数（BMI）同期由27.8增至29.1，女性则由27.8升至28.2。

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与此同时，美国男性平均身高175.4厘米（5尺9吋），较1999年的175.6厘米微跌，女性则矮了十分一吋，幅度在统计学上属变化不大。

（法新社）