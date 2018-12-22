未入账订单9亿‧许甲明展望看俏 许甲明工程（KKB,9466,主板工业产品服务组）接获新合约，加上强劲的未入账订单，MIDF研究鉴于该公司前景中的风险回报具有吸引力，维持目标价和评级。

（吉隆坡21日讯）许甲明工程（KKB,9466,主板工业产品服务组）接获新合约，加上强劲的未入账订单，MIDF研究鉴于该公司前景中的风险回报具有吸引力，维持目标价和评级。

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许甲明工程子公司Ha r u mBidang接获总值4670万令吉的补充合约，将按“要求的基础上”

进行采购，为古晋公共工程局中央未分配商店提供和交付混凝土衬里的低碳钢管和机械联轴器，2020年8月31日到期。

该合约料将加强许甲明工程主要的钢管业务。

MIDF预计该公司未入账订单为9亿令吉，料提供2017年的4倍盈利可见度。

许甲明工程接下来将重点集中在待定的砂拉越水供网（Sarawak Water Grid）计划。

MIDF指出，该计划中政府拨款28亿令吉，以便在未来2年内实施247个水源和水源相关项目。

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该公司至今已设法获得约2亿8540万令吉的新项目。

短期内，该公司预计进入总值3亿5000万令吉的公开招标，包括油气、水供及钢管供应项目。