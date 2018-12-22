温思拯．明天的领导力 创造机会和价值基于引领创新。但创新不是一种学习，所以我们不能计划创新，创新也不是“魔术时刻”。

今天，我们社会最大的挑战是来自于领导的失败。我们看到在政坛，商场上和社区里都缺乏正直，有智慧和大胆的领导。因为高竞争，创造一个更加可持续发展的生态系统是一个严峻的挑战，但同时也是一个巨大的机遇。如果在政治，社会和个人层面我们没有智慧和大胆的领袖，我们将无法解决我们当今面对的社会和环境问题。

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因为环境迅速的发展，内忧外患是今天领导者所面对的挑战。因此VUCA成为了时髦的管理缩写来描述今天高竞争和快速改变的环境。波动性（Volatility），不确定性（Uncertainty），复杂性（Complexity）和模糊性（Ambiguity）彻底的改变了以往的管理模式，因此在工业革命4.0时代的领导扮演的角色是提倡改变和敏捷的促进者，不是控制者。

今天的领导者更应该是提倡协同效应的合作者。有效的领导者是谦卑的发展自己的协作思维模式，与每位利益相关者合作以促进协作和相互支持。

曼德拉从后面领先（leading from behind）的概念即是从个人英雄变成从后面默默耕耘角色对换。

这样的领导者会发掘每位跟随者的强项，并且栽培他们成为一位好的领导者。因为领导力是接着集体的努力以实现协同作用来得到最大的回报。因此，有智慧的领导者知道如何的培养他人，加强他们的领导力来打造一个人人皆领导的环境。

哈佛大学商学院的Linda Hill相信，领导者不只是有远见的带领者但更应该是创造机会和价值的促进者。所以领导者不只是设定愿景然后要求跟随者执行他所设下的目标，但更应该是培育一个良好的环境让每个跟随者都可以发挥他们的才华和热诚。

因为她相信优秀的领导不应过于担心未来，而是把重心放在建立团队和共同的目标上，因为当每个跟随者都有共识时，他们就会奉献他们的才华和天赋以积极和创新的方式面对当下的挑战。

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创造机会和价值基于引领创新。但创新不是一种学习，所以我们不能计划创新，创新也不是“魔术时刻”。很多的创新也不是完全新的概念和点子，往往创新是旧概念与新问题的结合。因此，领导者的角色是个推动者，推动协同工作和协调观点各异以达至创新概念。当然这样角色的转换需要思维和心态上的转变，不然领导者就会不知不觉中陷入一边推广创新，但一边阻碍创新发展的困境。

回到原点，今天许多领导者面对最大的挑战是自我不愿改变的思维，所以他们没有办法转换角色成为一位改进的推动者。改变自我的心理模型是拥抱环境改变的地点，管理学大师杜拉克说“大多数领导者不需要学习新技能，而是学会停止做某事”。很多时候领导者的失败不是无法面对外在的压力和快速变化的环境而是本身固执的思维，坏的习惯和自我因素所导致的。

因此，以上种种如何成为一位优秀领导者的建议归根究底还是回到个人是否有改变的意愿。笔者常常告诉学生不要停留在看了某某伟人的传记后梦想成为他们，因为我们不可能成为第二个马云或史蒂夫．乔布斯。领导力是门科学，因为它是基于基本理论和原则来解决问题。领导力也是一门艺术，因为它不断发展，变化形式，需要创造力。因此，领导者不只应在知识层面上提升，但一位有智慧的领导者更应时刻自我检讨与评估然后做出必要的改变，以达成自我更新来面对明天的挑战。这就是掌握明天领导力的秘诀。