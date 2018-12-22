许俊杰．反对党很重要 你看掌权的部长，在废除死刑课题上说了什么话，就了解为什么这个国家，很需要强势的反对党了。

想像一个没有反对党的国家，会发生什么事？大权在握的执政党，因为没有反对党的监督与制衡，他们可以为所欲为，因为权力所赋予的从心所欲太美妙了，他们无惧人民、社会、甚至国际社会的反对，偏执的、一意孤行去落实各种苛政；因为没有反对党这一面“镜子”，他们不知好坏、不辨善恶，将一切谏言视为挑衅政权的举动，凡是反对的声音，都等于叛国，必须除之以后快。

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太夸张了吗？不，世上有好多个没有反对党，或反对党太弱，不被人民寄望，更不被执政党放在眼里的国度，如朝鲜，就说明了反对党在一个真正民主的国家，是多么的重要。当越来越多反对党国州议员，因资源、名利、或任何理由而纷纷退党，加入执政党阵营，抑或成为亲执政党的独立议员，这样的政局演变，将让执政党轻易的揽下大权，届时无论是在国会里、州议会里、甚至所有行政部门与政府机构，将因为执政党有强势的大权在握，在施政下将会肆无忌惮。

你看掌权的部长，在废除死刑课题上说了什么话，就了解为什么这个国家，很需要强势的反对党了。

权力，不能让一党独大，更不能让一个人独揽在手，这是基本的宪政常识，毕竟绝对的权力，就会造成绝对的腐败，谁能保证现在的掌权者，都不拿取人民的一针一线？一个强势的，有民意基础，并有能力接任成为政府的反对党，不仅是执政党的竞争对手，更是人民极需的监督力量，确保执政党不会因大权在握而僵化，或忘了他们在野时曾坚持过的斗争理念，只是现今的反对党势力式微，愿意留下来当尽责反对党的议员越来越少，姑且不论他的政治道德，当越来越多政府青蛙”蝉过别枝”

跳进执政党时，就不是一件值得高兴的事了。

现今的希盟执政政府，是明白这个道理的，只是若一再招揽议员跳槽，或接纳为了利益而跳槽的议员与党员，一步步的将反对党势力瓦解，这样的执政党，究竟有什么不可告人的密谋？就因为有强大的反对党，让执政党产生”随时都可以被取而代之”的危机感，才能让执政党夙夜匪懈，兢兢业业。

没有反对党谏言、没有反对党监督与弹劾，不难想见，希盟会为了江山久治而加重攻击与瓦解反对党，这是宪政国家里的一大难题：如何保障反对党的权力与安全？这个国家的人民，会不会认同反对党的重要性，抑或依然以文革式暴力来打压反对党？

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更重要的是，大马的反对党，足以成为称职的，可以监督乃至弹劾政府的反对党吗？更多时候，我却是从网民的留言、街坊的日常对话里，发现他们似乎更适合扮演称职的反对党，而真正的反对党议员，还没有接受败选事实，一心想着跳过去捡现成的便宜，过去过惯了经费拨款源源不绝的好日子，如今只领取微薄的反对党议员津贴，证明“由奢入俭难”的老话。

我们的反对党势单力薄，这不是值得称幸的是，任何歼灭反对党的意图，都将是这个国家走向极权、腐败、坠落的导火线，更不能有效的制衡政府。反对党必须强大，甚至强大到可以随时轮替，希盟在野时证明了这一点，如今在野的国阵却为了利益，为了权力而分崩离析，当选民无法在大选时，支持可以轮替成为政府的执政党，这才是真正悲哀的共业。

没有政党可以独霸政权，眼光短浅的政治青蛙可能忘了这个道理，当执政党发现反对党是那么的重要，不再接受任何政治青蛙，我们便有了孕育反对党的条件，因为你今天如何对待反对党，当大选一到，当政局更迭时，就会显现在你的身上了。

谨此借用《羽戈：现代国家必须要有反对党》一文段落，深思“强势反对党”是政治常识的必要性：不要打压反对党，反对党强，则执政党强。

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几乎所有的政党都懂得，为了自我生存，就不应使反对党失去所有的力量。