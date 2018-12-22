MARC：不受经济走缓影响‧马主权评级维持展望正面 大马债券评估机构（MARC）对大马主权债券评估保持正面展望，尽管最新的宏观经济报告显示，国内生产总值近期成长率较为疲弱。

（吉隆坡21日讯）大马债券评估机构（MARC）对大马主权债券评估保持正面展望，尽管最新的宏观经济报告显示，国内生产总值近期成长率较为疲弱。

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该机构首席经济学家诺查希迪，在题为“准备面对全球成长减速”的2019年经济展望报告指出，大马2018年第三季经济成长低于市场预测，证明外围疲软削弱大马经济表现。

他说：“2018年第三季，货品与服务实际出口，按年萎缩，这是2016年第三季以来第一次，主要是东马的天然气供应受影响，而且一些电器和电子领域的出口只是适度增长。”

诺查希迪说，10月出口出乎市场预料大增，是意外的惊喜，反映贸易转向可协助缓和出口成长放缓的痛苦。不过关于贸易整体表现，现在确定评估还为之过早。

大马评估机构预测，由于全球贸易疲弱、商品价格下跌，加上中国经济适度成长，大马在2019年出口表现预料适中。

诺查希迪说，2018年外资净流量转负，马币兑美元汇率从4月的高位，至今下跌约9%。

他解释，美元汇率强劲、马币首当其冲，在4至10月之间，美元兑世界主要货币汇率上扬7.9%。

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汇率和经济左右资金流

“展望未来，资金流及马币的走势，主要受美元走势和大马整体宏观经济左右。”

无论如何，目前马币实际有效汇率仍有吸引力，交易水平比长期目标低一个标准值。

与此同时，诺查希迪认为，若国内生产总值实质成长没有显著的下跌压力，国家银行的货币政策料保持不变。

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“不过，假如国内生产总值实际成长率跌至低于4%，国行的法定储备，可能调低50至100个基点。”

同时，他认为，一旦成长放缓速度比较预期严重，国行可能调低隔夜政策利率25个基点。

不过，诺查希迪补充，在采取这些措施之前，将紧密关注汇率的趋势，因为宽松的货币政策，将对马币汇率表现造成负面影响。

他强调，虽然存在这些可能变数，大马评估机构对大马主权债券评级保持正面展望，尽管评级展望面对压力。

“我们的看法是以前瞻、度过周期信贷评估为基础。调整大马财务与债务情况，并不意味肆意挥霍财务，新政府削减资本开销及取消大型资本计划，这是必要的努力，以修补政府的资产负债水平。”