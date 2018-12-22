卫生部：21辣椒样本农药残留超标 卫生部证实，21个在本地市场上售卖的辣椒样本，农药残留超标。

（吉隆坡22日马新社讯）卫生部证实，21个在本地市场上售卖的辣椒样本，农药残留超标。

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卫生总监拿督诺希山医生今日发表文告说，该部已通过食品安全与素质组，在国家的入境处和本地市场，对入口辣椒进行监督。

“由今年1月至今，卫生部的监督结果显示，503个辣椒样本，包括来自越南的辣椒已被分析，并发现21个辣椒样本（4.2%），未遵守1983年食品法令和1985年食品条例有关农药残留的规定，同时已采取执法行动。

“卫生部将继续在国家入境处和本地市场监督蔬菜包括辣椒，以确保遵守1983年食品法令和1985年食品条例。”

他说，所有入口至我国的食品必需遵守相关法令，以及涉及单位有责任确保入口和在市场上售卖的食品，遵守食品法律。

没有遵守相关规定将构成犯罪，一旦罪成，可被判坐牢不超过3年或罚款，或两者兼施。

若消费者对任何与食品安全有关的课题生起疑虑，可联系临近的县卫生办公室或州卫生局，也可登录网站http://moh.spab.gov.my或食品安全与素质组的面子书www.facebook.com/bkkmhq。

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一家本地报章昨天报道，尽管政府已从9月14日起冻结越南红辣椒入口准证，但相关农作物却被发现走私进入我国，并在全国市场猖狂售卖。



（马新社）