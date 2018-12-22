邱立本．中国呼唤制度创新的时代需求 而华为的核心价值，就是以客户为中心，一切都是从客户的利益来思考，务求客户享有“一条龙”式的服务。

华为就是中国的缩影？一个从无到有的过程，一个在艰苦环境中自力更生，但又开放胸怀，向全球学习的企业，不忘员工福祉、不忘初心，但又善用市场经济动力，用人唯才，以利润动机为激励机制，争取成为世界第一。

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华为的企业模式，成为全球商学院都要研究的案例。

它颠覆了资本主义管理方法的根本，不再是以上市的股东利益为主导，而是将股权分给员工，就等于打开了资本的潘朵拉盒子，让资本的冲动，渗透到每一位从业员的躯体，成为工作上无比的动力，可以上山下海，五湖四海，无远弗届，建立一个前所未见的跨国公司，让庞大利润，雨露均沾，鼓动不同国籍的员工，让大家都具有强大的向心力。

这也是中国制度创新的蓝本，要有远大理想的抱负，但也有个人利益的追求，两者的结合，焕发一种新的时代的需求。这也是发展主义与平等精神的结合，不再纠缠于意识形态，不再为分配问题而恶斗，而是要努力把饼做大。当中国的饼越做越大，当中国的中产阶级成为中国人口的大多数，很多的问题就会迎刃而解任正非的思想，其实就是毛泽东与邓小平的结合，重视理想与牺牲精神，但又回到人间烟火，发挥市场经济的优势。他强调没有调查权就没有发言权，发挥“农村包围城市”的战略，让市场营销从第三世界打出一条血路。他也重视“批评与自我批评”，组织内彼此“交心”，为一个崇高的理想而奋斗。但和教条的毛派不同，任正非不会陷入不接地气的窘境，他深知人性的弱点，不是光靠理想的口号，而是要落到个人利益的实处，所以他释放股权，让每一个员工都成为老板，从而“老板睡地板”，凝聚一个前所未见的企业集体。

而华为的核心价值，就是以客户为中心，一切都是从客户的利益来思考，务求客户享有“一条龙”式的服务。只要有华为的产品，就可以安枕无忧。从日本的核爆灾区，到智利地震后的雪山，都看到华为员工的身影。华为进入手机的市场比较晚，但因为重视用户的“痛点”，在电池的续航力和摄影镜头的优化，都比iPhone强，也因此在全球市场上击败iPhone，创造手机市场的奇迹。

这也为中国的制度创新带来启示，政治必须要以人民为中心，因为人民就是客户。华为的发展进程，就是不断创新的历程，融合毛泽东与邓小平的智慧，参考国际先进经验，为制度的探索写下新篇章。