何俐萍．马智礼提醒东马人的事 为什么马智礼特别针对砂沙？远的不谈，近10年有大批西马宗教司和教师被派驻到东马服务，有部份教师履行教职的同时，却又有意无意地向学生灌输宗教思维。

如果说，马智礼是希盟执政后，最具话题性的部长，相信不为过。希盟执政至今7个多月，许多人不会记得马智礼为大马教育的未来作了哪些长远的规划，只记得他的黑鞋白鞋论。再来是谈到推动大马阅读风气的10年大计，马智礼说了很多，但大多数人都针对他建议在油站、快餐店等设阅读角落，大肆批评一番。

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最近，马智礼又踢到一块大铁板，他认为在砂沙学校执教，来自吉兰丹、登嘉楼及吉打伊斯兰宗教师应继续留在东马传教，以宣扬伊斯兰，把沙巴和砂拉越作为灌输伊斯兰的基地。马智礼作为一个学者，显然讲堂比起政坛更适合他，他的这番宣教言论更立即触动东马人民的神经线，因为1963年建国契约具体保障东马人民享有宗教信仰的自由，更没有所谓的官方宗教。

回到现实的层面，要把马来西亚塑造成为真正的伊斯兰国是不言而谕的长远目标。

马智礼作为一个伊斯兰学者，推动伊斯兰的普及化是符合他的专业背景，但作为一个曾经被标榜为开明派的学者，马智礼的言论又凸显他思想保守的一面。

为什么马智礼特别针对砂沙？远的不谈，近10年有大批西马宗教司和教师被派驻到东马服务，有部份教师履行教职的同时，却又有意无意地向学生灌输宗教思维。一些原本是非穆斯林的学生被指受有关教师的影响，信仰根基被动摇，引起教会的反弹，家长也非议这类教育无异于“洗脑工程”。已故砂首长阿德南在位时就曾强烈表达砂拉越必须落实教师90%本土化的目标，一来是符合砂拉越人要自主，教师空缺应由本土人填补的意愿，其二则是慎防砂拉越这块向来被认为是宗教多元、种族包容的和平净土被“污染”。

砂拉越是我国唯一一个非穆斯林占多数的州属，在逾270万人口，基督教徒占近52%、穆斯林占28%，佛教或民间信仰则约12%，至于沙巴州，则有半数人是穆斯林。独特的宗教和人口结构，一方面造就了砂拉越丰富多元的文化生态，另一方面也让有心人看到了砂拉越就像是一块让人垂涎的肥肉，从茂密丰沛的雨林到人文和宗教，都有改造的空间。

必须认清的事实，不管政府是由哪个联盟执政，都不会放弃真正把大马伊斯兰化的努力。别忘了马哈迪任相22年期间就曾公开阐明，大马不是世俗国而是伊斯兰国。

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用平和的心态，任何宗教的信奉者都可以向他人宣教，但前提是它必须教导人向善，而不是走向极端化，我也深信宗教的本质基本上都是好的，但也不能否定，有小撮心怀不轨者确实在利用宗教遂个人的私心和目的。

在上周六，我受邀主持砂拉越文化研究协会主办的“宗教文明与民俗信仰”学术论坛，与我联合搭档的主持人拿督邓伦奇提出“信道不信人”的论述，深得我心，也认为这信念是正确及有必要加以传扬。

马智礼的言论固然让东马人感觉不悦，但东马人该是有所意识的自我警觉，而不是挞伐马智礼之余，也把他人的宗教加以妖魔化。任何种族和宗教信仰之间要做到的是求同存异，互相理解而不是容忍，因为只有理解及互相尊重才能和平共处。

圣诞节将至，来自不同族群和宗教背景的砂拉越移民局职员，包括穆斯林也共同欢庆圣诞节，过程被拍成短片后在社交网站获得网民广传和按赞。这正是砂拉越的一大特色，砂拉越人要确保的是，这个特色不会随宗教被政治化而被冲淡，更要有所警觉和谨记，宪法保证砂沙人民享有的宗教自由，不会随时局的转变和政权的更迭而有所改变。