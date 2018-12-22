外围逆风 同行竞争‧银行业营收增长严峻 银行业今年表现先盛后衰，达证券相信在外围逆风持续狂吹下，明年银行业前景将持续诲暗不明，其中以营业额增长最为严峻。

（吉隆坡21日讯）银行业今年表现先盛后衰，达证券相信在外围逆风持续狂吹下，明年银行业前景将持续诲暗不明，其中以营业额增长最为严峻。

广告

达证券表示，市场憧憬今年企业与资金市场活动热络，加上国家银行如期升息，纾缓银行业赚益压力，领域年初表现良好，但下半年新政府为巩固财政大砍基础建设活动及全球贸易贸易摩擦和金融市场动荡，令整个局势彻底扭转。

“我们发现银行业下半年非利息收入赚益弱于预期，同时净利息收入也因剧烈竞争承压，让银行业收入增长压力雪上加霜。”

展望2019年，达证券相信银行业前景将充斥不确定性，其中营业额增长将面对越来越多挑战。

收入料持续萎缩

“以今年第三季财报来看，银行业总收入增幅连续2个季度放缓，主要是传统银行净利息与非利息收入呈跌，我们预期在赚益压力、贷款增长放缓和非利息收入进一步震荡下，2019年收入增长将持续萎靡，料仅温和增长5%。”

目前，非利息收入占银行业总收入的25%，而相关收入恶化的原因主要为收费收入与外汇盈余减少，甚至是投资证券销售获利下滑。

广告

达证券解释，大市情绪普遍低迷已影响消费与企业投资决策，当中不少投资与企业活动因投资者观望新政府决策明确性喊停，相信纵然财政预算案已经发布，未来商业活动仍趋向审慎。

“尽管国内市场信心已逐步恢复，但外围逆风依旧狂刮，可能导致更多资金市场活动将延宕至2019年。”

不过，该行认为债券资本市场（DCM）可能是未来亮点，主要是标准普尔（S&P）报告显示多达20.5%全球投资者有意增加马币曝险度，更有91%受访者来年有意增加区域信贷曝险度，显示出未来外资进一步撤离可能性不大。

与此同时，达证券指出，今年净利息收入已连续3季减少，相信净利息赚益将持续承压，明年净利息收入增长可能依旧缓慢。

广告

系统流动性仍充裕

“净稳定融资率（NSFR）延迟至2020年落实，加上领域流动性覆蓋率（LCR）超出100%将可纾缓存款压力，但系统流动性依旧充裕，加上银行需要提高收入增长，我们预见房贷与中小型企业等特定贷款市场可能出现竞争，从而压低贷款回酬，料明年净利息赚亦有更多压缩空间。”

明年贷款温和增长4.6%

贷款市场方面，达证券预见明年贷款将温和增长4.6%，主要是消费者情绪趋向审慎，消费者贷款依旧不温不火，其中住宅房贷因房市持续疲弱，料增速将放缓至约6.2%，但中小型企业贷款有望延续强势，并为贷款增长带来些许正面缓冲效益。

房贷料疲弱企业贷款续走强

虽然收入面持续承压，但达证券相信银行业资产素质将持续良好，主要是领域已采取先发制人措施来积极降低贷款风险，其中第三季新增贷款减记仅为1亿8300万令吉就是领域资产持续改善的最佳证明。

“假设失业率稳定，我们预见家庭环节资产素质风险不大。我们相信消费税取消及特定油价靠稳提振消费者信心，加上财政预算案更专注低收入群和努力降低通膨压力，这将提高可支配收入，从而支持我们对消费者业务资产素质趋稳的观点。”

同时，该行也相信银行业仍审慎乐观看待企业环节资产素质，但将对石油与天然气和非住宅产业领域立场将依旧“保守”。

“2017年银行业信贷撤账（Credit Charge）约为40个基点，我们预期领域信贷撤账将在2018和2019年放缓至28.4和29基点，而银行系统资本依旧充裕。”

银行料控制开销

值得一提的是，为扶持盈利增长，达证券相信银行将努力控制经常性开销，预见更多银行将加大数码化系统劳取得成本节省，其中以联昌集团（CIMB，1023，主板金融服务组）、马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）和丰隆银行（HLBANK,5819,主板金融服务组）最为积极。

“有鉴于此，我们预期领域2019和2020年成本收入比将企于47至48%水平。”

综合以上，达证券维持银行业“中和”评级，预期领域在强稳资产素质及成本撙节措施扶持下，2018和2019年净利将分别增长7.6%和7.3%。

商业活动趋审慎

“不过，我们预见激烈竞争将使净利息赚益持续承压，从而抹去升息带来的盈利空间。此外，商业活动趋向审慎，明年贷款与资金市场活动需求可能依旧低迷，同时消费者情绪也将继续受市场动荡及宏观经济不明朗升温影响。”