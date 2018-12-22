拓展快速消费品‧利直南4.8亿购Auric太平洋 利直南控股（DKSH,5908,主板消费产品服务组）以1亿5767万4000新元（约4亿8090万5700令吉）现金收购冷藏、冷冻产品与食品服务代理公司——Auric太平洋（马）私人有限公司所有股权，以补全现有的快速消费品（FMCG）市场拓展服务。

（吉隆坡21日讯）利直南控股（DKSH,5908,主板消费产品服务组）以1亿5767万4000新元（约4亿8090万5700令吉）现金收购冷藏、冷冻产品与食品服务代理公司——Auric太平洋（马）私人有限公司所有股权，以补全现有的快速消费品（FMCG）市场拓展服务。

广告

该公司发文告指出，该公司在12月21日与新加坡Auric太平洋集团达致买卖协议。

这项收购计划符合集团垂直整合及为市场拓展服务进行更多策略投资的策略，相信这将强化集团产品组合，并创造协同效益和带来正面盈利贡献。

“DKSH和Auric太平洋均从事类似的FMCG业务，收购计划将创造经济规模和协同效益，同时集团透过收购后者混合物制造业务也将带来额外收入渠道。”

利直南控股将透过内部资金和银行贷款为收购计划融资，预期集团负债比将从现有的0.05倍扩大至0.9倍。

排除任何不可预见因素，整个收购计划料在截至2019年12月31日财政年第一季完成。