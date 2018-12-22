油盟发布各国减产额‧大马日减1.5万桶 根据路透看到的一封信件，油盟秘书长巴尔金都在信中表示，油盟计划发布一份表格，详细列出其成员国与俄罗斯等盟国的减产配额。之前油盟和其他主要产油国同意减产以支撑原油价格。

（吉隆坡21日讯）大马将配合石油输出国组织+（油盟+）24国的石油减产计划，以稳定国际油价。

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根据路透看到的一封信件，油盟秘书长巴尔金都在信中表示，油盟计划发布一份表格，详细列出其成员国与俄罗斯等盟国的减产配额。之前油盟和其他主要产油国同意减产以支撑原油价格。

大马并非油盟成员，但也配合油盟和非油盟产油国为期半年的减产计划。

资料显示，大马承诺从明年1月起每日减产1万5000桶，让产量从每日62万7000桶降至61万2000桶。

油盟在这次减产中日减81万2000桶，而非油盟产油国的减产为日减38万3000桶，24国总计日减1195万桶。

巴尔金都表示，要达到120万桶／日的计划减产水平，成员国的有效减产幅度应为3.02%。

由于伊朗、利比亚和委内瑞拉被允许不受减产要求限制，这一数字高于最初讨论的2.5%。巴尔金都赞扬沙地承诺从1月开始减产至1020万桶／日，减产幅度高于配额。

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巴尔金都在信中告诉各成员国：“为了开放和透明，并支持市场情绪和信心，将这些产量调整公之于众是至关重要的。”他说，油盟计划在本周结束前公布下表。