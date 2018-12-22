哈林沙辖减持幸马泰至9.28% 幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖大幅度削减股权，截至今日仅持有该公司9.28%股权。

（吉隆坡21日讯）幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖大幅度削减股权，截至今日仅持有该公司9.28%股权。

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根据大马交易所发出的文告指出，哈林沙辖于今日通过公开市场抛售5439万股。

过去4个月，哈林沙辖一直在削减股权，单是12月就已脱售了1.3%。

今年1月，他持有幸马泰资源12.7%股权，上一次抛售股权是在2017年4月。

哈林沙辖6月曾指出，幸马泰资源将呈交重组计划给大马交易所，并相信在2019年脱离PN17公司行列。

他也透露，重组计划包括向债权人偿还其2亿3000万令吉债务损失。在呈交计划后，未来营运模式将导致该公司接下来两季陷入困境。

根据该公司截至2018年9月30日第三季业绩显示，该公司由于零收入而净亏112万令吉，相比去年净赚496万令吉。

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该公司股价在过去一年里在原油价格激烈波动下遭受重击，今年至今下跌70%。

幸马泰资源今日涨0.5仙或50%，至1.5仙挂收，市值为6379万令吉。