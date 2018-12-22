【零垃圾生活】绿水青山，就是金山银山 实际上过去这些天来，类似的标语多不胜数，比如“保护自然环境从一点一滴做起”、“保护环境就是保护人类自己”、，最令我印象深刻的是在环洱海的路上，一个死气沉沉的白族小镇墙上这么写道：一定要保护好洱海。旁边还配上习近平挥手致意的头像。

世界上最直白的标语，就是这块了。

“绿水青山，就是金山银山”，这样老套的标语出现在云南乡镇的街上，一点也不奇怪。实际上过去这些天来，类似的标语多不胜数，比如“保护自然环境从一点一滴做起”、“保护环境就是保护人类自己”、，最令我印象深刻的是在环洱海的路上，一个死气沉沉的白族小镇墙上这么写道：一定要保护好洱海。旁边还配上习近平挥手致意的头像。

广告

出发前，我们就幻想环湖度假时可以找一家湖畔小屋，观苍山，听洱海，做一回神仙眷侣。找了家Airbnb劈头就问：“你们家在湖边吗？”店家冷冷回答：“大理政府从2017年4月开始，关停湖边100米以内的所有客栈与餐饮，名义上是保护洱海水质，在做排污工程，如今15米以内的所有海景房面临拆迁，所以现在很少有真正意义上的海景房了。”甚么？这么严重？仔细追查下去，发现不止酒店停业，环湖路上一个旅游小镇双廊，因为排污工程，整个镇都被关闭了……“一定要保护洱海”这句话是习近平在2015年考察大理时，发现洱海水质不佳而做出的“提示”。仅仅一句话下来，整个洱海被翻了过来，沿洱海而建的两千多家餐厅、酒店被查封停业，不仅我们做神仙眷侣的计划因此取消，骑电动车环湖的路上尘土飞扬，到处在施工，沿途无数家酒店被废置，大门狠狠贴上呈X型的字条，写着：查封。

也不过是5年前，当我们在北京生活时，街上的标语可不是走这种风格的，那时候常见的标语有，“缜密进行经济普查，科学指导经济发展”、“大力解放思想，优化经济发展环境”等等。短短5年，中国经历毒霾、洪灾、暴雪等严重气候灾害，从否认、掩盖、屏蔽，到如今承诺加大减少碳排放力度，政府的立场，也明确表现在这些标语上了。

虽然我对中国有特殊的情意结，但我也不是个傻子，不会因为读了街上几个标语，就相信中国已经一夜之间改头换面，人人瞬间将环境放在第一位。山高皇帝远，谁能保证这些整治措施不是做做样子？又有谁能保证，这些排污工程不是治标不治本的面子工程？然而我依然感到安慰，因为这个世界第一碳排放国（人均碳排放则仅次于美国，排名第二），终于直视环境问题——“承认”问题所在，往往是解决问题的第一步，也是最难的一步啊！

在高喊口号时，中国政府也特别聪明。瞧瞧这句话：绿水青山，就是金山银山。表面上谈的是保护环境，到最后还是和经济划上等号。人类赖以生存的环境被毁了，我们又如何发展经济、发展国家？

一趟下来，惊叹于中国的改变，也感慨我们的不变。在气候危机迫在眉睫的今天，就连污染大国中国都明白环境和国家经济之间的正比关系，怎么在马来西亚谈起环保，总还有人不耐烦挥动双手说：“你不要跟我谈环保，饭都吃不饱还环保环保，环你的头！”

呜呼哀哉，“绿水青山，就是金山银山”，甚么时候我们才会明白这个道理？

广告

因为习近平一句话，洱海整个被翻了过来，期待整改后的湖水更清，蓝天更蓝！

不仅业者不能开门做生意，旅客也被“警告”勿在相关旅馆、饭馆消费。波及范围如此之大却没人敢吭声，这就是“中国特色”。

洱海吸收的除了旅馆餐厅的污水，还有农田排放的农药，所以在通往湖泊的入水口处设有污水处理装置，当地政府也鼓励农民转用有机肥。

许多湖畔高级酒店趁停业期间大整修，待符合排污标准后重振旗鼓。