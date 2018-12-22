妹妹教会我的事 “牠这么辛苦都没有放弃自己，我们更不应该放弃，其他四肢健全的流浪动物，更值得大家去爱，去给它们一个家，这是我从妹妹身上学习到的精神。”

每当看到饲主无微不至照顾残缺的宠物时，我们都会在心里赞叹“多么有爱心的一位主人，动物遇到这样的主人真是三生有幸”，庆幸这些残缺的动物得到主人这么多的关爱。

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但对陈丽芳而言，妹妹是一只天生前肢残缺的狗，相比她给妹妹的爱心，妹妹带给她的快乐与领悟是她远远也比不上的，动物教会她去珍惜自己所拥有的一切，而不是在意没有的东西。

“牠这么辛苦都没有放弃自己，我们更不应该放弃，其他四肢健全的流浪动物，更值得大家去爱，去给它们一个家，这是我从妹妹身上学习到的精神。”

“妹妹”是陈丽芳5年前到槟城探访朋友时所领养的，她当时已经准备要返回吉隆坡，朋友说有一只前肢残缺的狗，希望她能帮忙在吉隆坡找兽医医治，毕竟兽医在槟城并不普遍。

妹妹是陈丽芳的快乐宝贝。

“妈妈的抱抱是最温暖的！”

于是她把妹妹带回来。当时妹妹只有几个月大。她带妹妹看过很多医生，都表示没机会矫正，劝她放弃。

“但牠只是行动不方便，而且还这么小，应该给牠一个生存的机会。不过我也明白要找人领养牠不容易，也不可能送牠去动物收容所，所以就自己领养了牠。”

由于前肢天生残缺，必须做截肢手术，陈丽芳不忍心让牠这么小就挨刀，拖延至妹妹一岁多的时候才决定动手术。

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还要考虑是一次截肢两只腿还是分开做，是要全截肢还是包括肩胛骨也要切除等问题。

“最后我与先生决定分开两次手术。手术后医生建议让牠留医观察，但我想到医院夜里没有人照顾牠，所以在牠麻醉清醒之后就带牠回家，之后每天带牠复诊。”

在陈丽芳眼中，妹妹是一只生命力与忍耐力都很强的狗，手术第二天就爬起来，仿如没发生过甚么事似的，复原很快，没有因为少了前肢而自怨自艾，依然好玩、爱吃，让陈丽芳对生命有很深的体会。

“截肢之后，牠必须用下巴配合后脚行走，把下巴当方向盘。为了避免牠磨损下巴及影响脊椎骨，我们前后给牠订制了4辆轮椅，可是每次把牠放上去轮椅，牠就做出一副厌世脸，甚至还装病。有一次我们又再订做了一辆新轮椅，给牠装上去后，牠竟然装气喘，而且连续装了两个星期，最后我们也投降了，既然牠不想用轮椅就随牠吧！”

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妹妹是一只法国獒犬，正常体型有40至50公斤，但因为身体负荷不了，因此陈丽芳就把家中所有的宠物饮食都与妹妹一样换成鲜食，减低发胖几率，所以妹妹的体重一直只有20公斤。不过，由于走路姿势不正常，会影响脊椎，所以她也带妹妹去做针灸治疗。

“奇妙的是，当我抱妹妹回来时，牠已经4个月大，有七、八公斤。而我有脊椎盘突出问题，医生已经嘱咐我不可以提重物，若要抱起成年的妹妹是不可能的事。

但生命中往往注定会有人来帮你，之后我遇到一位可靠的帮佣，也帮我照顾妹妹，解决了我的问题。”

虽然先天条件不足，但陈丽芳说妹妹并不难照顾，一天只是需要抱牠到屋外大小便几次，然后准时给牠吃饭。

“如果帮佣稍微迟了，牠就会发脾气，在哀号催促帮佣快点送上食物，牠很会看人欺负！”

“妈妈要带我出去玩了！”

它教会我们要珍惜生命

妹妹的顽强生命力，让陈丽芳想为牠做一件有意义的事，于是在妹妹两岁生日的时候就为妹妹办了一场生日会及义卖，筹到四千多令捐给流浪动物收容中心。

“除了筹款之外，我也希望透过妹妹的经历，带给大家一个讯息：一只有残缺的狗都值得拥有一个家，大家是否也可以给四肢健全的狗一个家？”

在生日会当中，发生了一件令她难忘的事。生日会在一家餐厅举行，当时有一名男子无意中经过，看到妹妹的情况，就对她说：“这只狗已经没有生活素质，为何还要留住牠？”

这一番话冲击了陈丽芳，反复思量这句话。但她最后得出一个结论，人一出生被医生宣判为智障时，也不会予以安乐死，而妹妹只是行动不便而已，牠还是一只非常快乐的狗，为甚么要这样对待牠呢？

“不久后，我接到该名男子的来电道歉，说不该对这事做总结。当时我们并没有留下联络，他是通过各种方式取得我的联络而特地打来给我道歉。但我也没有怪他，从这事件我看到每个人看事情的不同面，每个人都有自己的想法，没有对或错。”

“所以无论养任何宠物，当我们以为是在帮牠时，其实牠也在疗愈我们，让我们更懂得珍惜生命。”

虽然妹妹天生残缺，但不损它天生的看家本领，每次听见屋外有异动，就会发出警告，所以深得陈丽芳丈夫疼惜，经常都会购买它喜欢的面包口味给它当早餐。