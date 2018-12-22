4岁李滽和患罕见疾病·宋华小学助筹2万医费 宋溪毛糯华小散播爱的种子，在校长及董事部的带动下举办一场慈善筹款，为一名患上罕见疾病的4岁病童李滽和筹募医药费。

甄文达带来了他所设计的道具进行竞标，以为李滽和筹募更多善款。（图：星洲日报）

（雪兰莪．双溪毛糯21日讯）宋溪毛糯华小散播爱的种子，在校长及董事部的带动下举办一场慈善筹款，为一名患上罕见疾病的4岁病童李滽和筹募医药费。

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这场筹款晚宴是于星期四晚上在双溪毛糯李雄记冷气酒家举行，并获得当地社团、学校老师、商家等热心人士的踊跃支持，筵开31席。在扣除宴席需费及出席者的捐献下，最终成功筹获近2万1500令吉。

这笔钱将会交由筹款晚宴发起人之一的郑美金大律师转交给李滽和的家人。

据了解，李滽和患上罕见也是我国第一宗的“球细胞脑白质失养症”，目前已远赴美国进行治疗，惟需要一笔庞大的医药费。

这次的筹款晚宴是由宋华小学校长刘兆娟、副董事长李水生及郑美金共同发起。

宋华小学校长、教师及董事部为慈善不遗余力，共同努力筹办一场晚宴，为一名不认识的病痛筹募医药费，也藉此散播爱的种子。（图：星洲日报）

刘兆娟：感谢董事部支持

校长刘兆娟指出，她是在机缘巧合下，从郑美金听说了李滽和的情况，惟在心有余而力不足的情况下，找上学校副董事长李水生的协助，最后决定办一场筹款晚宴为李滽和筹募医药费。

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她说，他们也获得学校董事部的支持及帮忙，成为他们主办这场晚宴的先锋，解决了他们不知该如何做的困扰。

她也说，由于该校早前才完成90周年校庆及筹款晚宴，因此对再次举办筹款晚宴而感到担心，惟这场晚宴却获得不少人的支持，包括来自他校的老师也出席支持晚宴，以及李雄记冷气酒家的老板李雄芳也给予支持。

她希望通过每个人散播爱的种子，能帮助李滽和渡过难关，也让这次的冬至来的更有意义。

甄文达捐刀具厨师服义卖

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晚宴获得著名主厨甄文达（Martin Yan）特别从美国飞往马来西亚出席担任嘉宾。他为了慈善不遗余力，捐出了两套刀具及一件跟随他多年，在每次进行表演时都会穿的厨师外套现场进行义卖，被3名热心人士分别以500及1000令吉标下。

他本身更是当场宣布捐出100美金。

此外，李雄芳也捐出一瓶珍藏12年的洋酒进行竞标，最后以2500令吉标出。

另一方面，晚宴也获得著名华乐演奏家苏忠杨担任表演嘉宾及司仪，为整场晚宴带来精湛的二胡及萧演奏。