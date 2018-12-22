442杂志年度最佳球员‧梅西力压C罗当选 英国著名足球杂志《442》周五公布2018年度最佳球员，巴塞罗那兼阿根廷球王梅西力压宿敌“C罗”罗那多当选，囊获今年各大奖项的莫德里奇仅居第4名。

力压宿敌罗那多与风投一时无两的莫德里奇，梅西获选为《442》2018年度最佳球员。（图：法新社）

（英国‧伦敦22日讯）英国著名足球杂志《442》周五公布2018年度最佳球员，巴塞罗那兼阿根廷球王梅西力压宿敌“C罗”罗那多当选，囊获今年各大奖项的莫德里奇仅居第4名。

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虽然上赛季率领巴塞罗那夺下西甲与西班牙杯本土双冠王殊荣，个人也获得西甲赛季最佳球员，并以34进球蝉联西甲金靴奖，但阿根廷早早于世界杯16强出局，令其在各年度奖项不受到青睐，连最具权威的金球奖评选也仅第5名，直至早前以2018年52场攻入50球卫冕欧洲金靴奖奖项，并在如今得到《442》的认可。

莫德里奇3甲不入

助队分别达成欧冠3连霸及奇迹般杀入世界杯决赛的皇家马德里兼克罗地亚球星莫德里奇，在今年先后囊获世界杯金球奖、欧足联年度最佳球员、国际足联年度最佳球员和金球奖等奖项，风头一时无两，但在《442》2018年度最佳球员评选中却3甲不入，第2与第3名席次分别由葡萄牙球王C罗与巴黎圣杰门兼法国新星姆巴佩占据。

“很快梅西与C罗便不再是世界最佳球员，但2018年还不是时候。”从《442》公布梅西为年度最佳球员的一文中的引言，可见该杂志仍认为“梅罗时代”尚未来到结束之时。

《442》2018年度最佳球员第5至第10名的球员分别为马德里体育会兼法国射脚格里兹曼、利物浦兼埃及边翼萨拉赫、切尔西兼比利时边锋阿扎尔、巴黎圣杰门兼巴西射脚内马尔、马体会门神奥布拉克和托登罕热刺兼英格兰射脚凯恩。

《442》2018年度最佳球员前10名

1.梅西（巴塞罗那）

2.罗那多（祖云杜斯）

3.姆巴佩（巴黎圣杰门）

4.莫德里奇（皇家马德里）

5.格里兹曼（马德里体育会）

6.萨拉赫（利物浦）

7.阿扎尔（切尔西）

8.内马尔（巴黎圣杰门）

9.奥布拉克（马德里体育会）

10.凯恩（托登罕热刺）