双溪龙镇2组织吁市会·速建早市巴刹勿再搬 双溪龙镇居民协会及双溪龙镇小商公会今日再次呼吁加影市议会早日觅地段建永久性早市巴刹，一劳永逸解决小贩问题。

双溪龙镇早市巴刹是当地妇女采购的地方，惟车辆无法在巴刹营业时间内通行。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影21日讯）双溪龙镇居民协会及双溪龙镇小商公会今日再次呼吁加影市议会早日觅地段建永久性早市巴刹，一劳永逸解决小贩问题。

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市议会今年初同意将优大校园旁边的空地充作临时巴刹用途，目前正在进行基设工作，惟巴刹只有3名小贩签名同意搬迁，其他小贩厌倦搬来搬去，拒绝在临时巴刹做生意。

与此同时，双溪龙镇陈明英达花园居民仍旧反对有关空地成为小贩暂时性搬迁地点，居民一致认为临时巴刹将会带来该花园环境污染。

陈玟磬：交通混乱引起民怨

双溪龙镇居民协会主席拿督陈玟磬说，该会不反对市议会计划将巴刹迁入有关空地，惟大部份小贩及陈明英达花园居民不同意空地变临时巴刹，因此要完全解决问题，当局只有建永久性的巴刹。

他今早与秘书刘炳首、双溪龙镇小商公会主席李国强及陈明英达花园居协副主席黄日成等人召开新闻发布会时表示，巴刹现址目前已13年，随着人口剧增，车流量加剧，巴刹小贩已不适合继续在马路做生意。

“越来越多居民投诉该巴刹把周边环境变得乱七八糟，垃圾又多，路不似路，车辆进出受阻，市议会必须想出两全其美的方法解决有关问题。”

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他披露，虽然巴刹只占道路的一部份，惟经营时段是完全中断车辆行驶，令巴刹附近路段经常陷入交通混乱，引起民怨。

他指出，该居协过去多次致函市议会要求兴建永久性巴刹，最终毫无消息，但居协针对有关问题，将收集各区居协及睦邻计划代表签名，在明年1月再次致函市议会。

加影市议会竖立告示牌，宣告空地即将列为临时巴刹用途。（图：星洲日报）

刘炳首：巴刹特色无法取代

刘炳首也不认同市议会主席的“超市及网上购买蔬菜的便利会淘汰巴刹”说法，毕竟巴刹有巴刹的特色，无法取代。

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此外，双溪龙镇小商公会主席李国强也说，大部份小贩已强烈表明不会迁去临时巴刹，该会与逾140名小贩共同进退，如果当局有一个永久性地点安置小贩，事件或有转机。

他披露，该巴刹已有25年历史，前后经过3次搬迁，最后在现址落脚，小贩最担忧的是，如果迁去临时巴刹一两年后，又再被迁去另一个地方，劳民伤财。

他说，要解决巴刹问题只有一个方案，就是建永久性巴刹，让小贩安心做生意。