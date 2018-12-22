涉策划《查理周刊》恐袭‧恐怖分子落网引渡返法 法国检察部门周五证实，一名涉嫌策划《查理周刊》恐袭的法国公民日前在吉布提落网，稍后将他引渡回国受审。位于巴黎总部的《查理周刊》3年前遇袭，造成12人死亡，震惊全球。

（图：法新社）

（法国‧巴黎22日讯）法国检察部门周五证实，一名涉嫌策划《查理周刊》恐袭的法国公民日前在吉布提落网，稍后将他引渡回国受审。位于巴黎总部的《查理周刊》3年前遇袭，造成12人死亡，震惊全球。

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疑犯是彼得谢里夫，别名阿布哈姆沙。他被指和《查理周刊》恐袭案中的兄弟鎗手稔熟。消息透露，谢里夫曾是基地组织成员，2004年在伊拉克被捕，判处15年刑期。他在2007年逃到叙利亚，之后被引渡回法国，出庭受审前再度成功逃脱。

法国国防部长帕利说：“这是好消息，因为他是策划《查理周刊》恐袭上的重要角色。”

帕利强调打击恐怖主义活动是长期行动，只要坚持不懈就会取得成果。《查理周刊》被指侮辱伊斯兰先知，2015年1月7日遭到2名恐怖分子闯入办公室乱鎗扫射，酿成12死11伤。（法新社照片）