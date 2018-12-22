获深圳集团邀约表演·滨中节令鼓队扬名国际 滨华中学二十四节令鼓队受到陈再藩（廿四节令鼓发起人之一）的推荐，获得中国深圳全球蜂商务管理集团有限公司邀约，于日前在中国深圳南岭1983创意小镇所举办的首届“1983创意小镇国际文化与教育产学峰会”担任开幕演出嘉宾。

学生在潮州牌坊街表演《灵魂震动》。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生21日讯）滨华中学二十四节令鼓队受到陈再藩（廿四节令鼓发起人之一）的推荐，获得中国深圳全球蜂商务管理集团有限公司邀约，于日前在中国深圳南岭1983创意小镇所举办的首届“1983创意小镇国际文化与教育产学峰会”担任开幕演出嘉宾。

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在此活动上，学生表演了两首曲目《南下》和《灵魂震动》。两首曲目都获得热烈的回响及观众的赞赏。

刘鑫：表现具专业水准

全球蜂商务管理集团有限公司营运总监刘鑫表示，感谢滨华中学二十四节令鼓队的学生应邀远道而来，他们个个充满朝气又有礼貌。

“他们带来的二十四节令鼓表演令所有与会的观众感到振奋激动，他们对滨华中学二十四节令鼓的热爱以及表演中所表现出的专注与投入都让人印象深刻。”

他说，最让观众赞叹的是，这样一群表现具备专业水准的鼓手还只是中学生。“这些学生从马来西亚来到中国与我们分享二十四节令鼓鼓乐，我们用同样的语言去聊同样的文化，从中我们也感受到马来西亚华人对中国传统文化的创新与传承。”

“上世纪马来西亚华人跨越重洋南下谋生，在新土地上克服重重困难扎根生长，今天他们的后人，这群年轻的孩子再回到这片土地，从他们表演中那纯粹坚定的眼神里也透露着马来西亚华人对开拓精神的传承。”

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学生彩排时和陈俊杰教练（第二排左二）、陈再藩（第二排左三）、刘鑫（第二排左四）合影。（图：星洲日报）

与潮响鼓社交流

在著名景点表演

除了在深圳的演出，滨华中学二十四节令鼓队学生也前往潮州与当地著名的二十四节令鼓鼓社——潮响鼓社进行交流。

在潮响鼓社负责人李康迪的安排下，该鼓队学生也在当地著名景点牌坊街及海阳学宫演出。

黄秀君：切磋鼓艺经验难得

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此次活动带队老师黄秀君表示，这次活动意义深重，除了让学生可以开拓眼界外，更是宣扬与切磋鼓艺的大好机会。学生能在潮州牌坊街等著名景点表演，是非常难得的体验。

此外，该校二十四节令鼓鼓队学生队长李明俊表示，《南下》说着华人迁移到南洋落地生根，才有现在的我们，就像回到故土表演着我们先辈的故事，是非常难得的经验。