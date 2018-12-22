希鲁丁： 砂消拯局待命 . 应付水灾来袭 每逢雨季，部分低洼地区必成灾，砂消拯局长希鲁丁表示，该局已做好准备

希鲁丁（右蹲者）帮忙小朋友穿上小小防火衣。

（古晋22日讯）每逢雨季，部分低洼地区必成灾，砂消拯局长希鲁丁表示，该局已做好准备，并与砂灾难拯救及处理委员会属下各单位配合，而行动室也21小时运作，以防灾黎损失惨重。

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他说，现适逢雨季，消拯局已准备好，包括设备等，也常和砂灾难拯救及处理委员会开会。气象局更时常在群组里更新资讯，以便让每个单位能在最短时间内快速行动。



“我也希望民众对水灾疏散工作抱持敏感度，不要等到水淹至家里才向救援单位求救。当我们发出预警信号，如要求搬至高处时，希望民众听从劝告，过去就有民众不愿暂时搬离家园的案例。”



希鲁丁今日在与共和联邦新闻协会砂分会联办圣诞节派对活动后受访时，如是表示。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





砂消拯局长希鲁丁（最后排右四）、共和联邦新闻协会砂分会主席黄淑莲（最后排右三）等人，与参与圣诞节派对之防火教学活动的小朋友们合影。