冬至吃汤圆·胃病患者这样吃防伤胃 冬至吃汤圆，有胃部疾病的患者得特别当心。中医师提醒，汤圆是糯米做的、较难消化，胃病患者吃汤圆前，最好先吃点苏打饼干、喝杯牛奶打底护胃，并酌量食用、避免吃太甜。

（台湾．台北22日讯）冬至吃汤圆，有胃部疾病的患者得特别当心。中医师提醒，汤圆是糯米做的、较难消化，胃病患者吃汤圆前，最好先吃点苏打饼干、喝杯牛奶打底护胃，并酌量食用、避免吃太甜。

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开业中医师罗佩琳今天受访时表示，很多人一看到“冬至”，常以为是冬天到了，但实际上冬至代表的是一年当中，夜晚最长、白天最短的一天，即阴气最极致的一天，冬至过后，白天会愈来愈长，阳气也就愈来愈旺盛。

古人爱在立冬、冬至进补，其实其来有自。罗佩琳说，所谓“冬不藏精春必病温”，就是认为冬天不好好进补、养足精气，春天就没有足够体力抵御春天可能的疾病，换作现代，即是常见的流感、轮状病毒等疾病，也突显进补的重要性。

罗佩琳指出，冬天最简单的养生方式，就是遵循日照长短早睡、晚起，饮食上“避寒就温”，少吃冰的、寒冷食物，多吃温暖、温性的食物，例如姜、葱、蒜头、韭菜等。

姜母鸭、羊肉炉、麻辣锅等热呼呼的食物，是许多人冬天进补首选。罗佩琳说，姜母鸭、羊肉炉都含有一些中药、姜，确实有助进补，但感冒、月经来的民众应少吃，避免其中的酒精、姜加重感冒症状和出血量。

至于麻辣锅，罗佩琳也不建议多吃，因辣椒只能算是食物，在中医里并不属于药材，过于辛辣也没有补性。

冬至这天，家家户户都会吃汤圆。中医师公会全联会理事长陈旺全指出，汤圆是糯米做的，比较难消化，建议有肠胃疾病如消化性溃疡、胃溃疡的患者，吃汤圆前先吃点苏打饼干、喝杯牛奶保护胃，并切记酌量食用、避免吃太甜。

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此外，冬季日夜温差大，加上环境潮湿、空污较严重，气喘咳嗽患者愈来愈多，陈旺全建议可以麦门冬熬汤，或用新鲜百合打牛奶、豆浆，可以保护支气管，饮食上少吃哈密瓜、西瓜、火龙果等寒性水果。

（中央社．记者张茗喧．编辑：黄于）