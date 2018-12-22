911事件后首次！美航舰再次驶入波斯湾‧伊朗船舰尾随 美军核动力航空母舰《斯滕尼斯号》战斗群周五驶入波斯湾，这是总统特朗普政府宣布退出伊朗核协议后，美国航母首次抵达这个水域，也为此地区至少自911攻袭后最长的航舰绝迹期划下句点。伊朗革命卫队派出炮舰近距离监视，双方未发生冲突。

（图：美联社）

（德黑兰22日讯）美军核动力航空母舰《斯滕尼斯号》战斗群周五驶入波斯湾，这是总统特朗普政府宣布退出伊朗核协议后，美国航母首次抵达这个水域，也为此地区至少自911攻袭后最长的航舰绝迹期划下句点。伊朗革命卫队派出炮舰近距离监视，双方未发生冲突。

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斯滕尼斯号战斗群驶进波斯湾后，伊朗革命卫队随即派出多艘船只监视美军。美军也派出海鹰直升机（图）从空中反监视革命卫队船只。革命卫队船只一度发射火箭，也让无人机升高，所幸双方没有擦枪走火。

第5舰队发言人摩根表示，美军尝试将行动变得让人难以捉摸，令敌人防不胜防。由于不满美国制裁，伊朗早前扬言会封锁波斯湾的霍尔木茨海峡，威胁全球最繁忙的石油运输航道。