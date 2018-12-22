江若琳雪地婚照曝光·自爆收神秘礼物 继锺欣潼婚礼後，23日是艺人江若琳和“生煎包王”萧润邦（Oscar）结婚的大日子，早前他们担任婚纱店代言人顺便拍结婚照，坦言会在外地再拍婚纱照。21日一对准新人通过社交网上传在日本白川乡的漂亮婚照，只见照片满山雪地美丽景色，江若琳穿上低胸婚纱，Oscar不知是否怕老婆着凉还是太性感，从背後甜蜜抱紧对方，十分甜蜜。

（香港22日讯）继锺欣潼婚礼後，23日是艺人江若琳和“生煎包王”萧润邦（Oscar）结婚的大日子，早前他们担任婚纱店代言人顺便拍结婚照，坦言会在外地再拍婚纱照。21日一对准新人通过社交网上传在日本白川乡的漂亮婚照，只见照片满山雪地美丽景色，江若琳穿上低胸婚纱，Oscar不知是否怕老婆着凉还是太性感，从背後甜蜜抱紧对方，十分甜蜜。

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江若琳还自曝为拍这辑照片差点冷得晕掉：“这辑雪地照片想跟大家分享很久了！Happy些牙（Share），摄於白川乡，多谢我的好姐妹。”另外，她还说今天收到一份最好的结婚礼物，但不是有BB（孩子），媒体致电江若琳问到底是甚麽？她说：“这是我跟Oscar之间的秘密，真的不能说，但一定不是有小BB。”